【重磅快評】史哲空降高鐵 執政者用人沒有最扯只有更扯

一年前，史哲才因為職場霸凌爭議，由文化部長轉任政務委員，當時外界即預言他未來還是有官可做。果然風頭過後，繼續重用，即將接任月薪39萬的高鐵董座。毫無交通背景的他，政院用一句「借重行銷長才」讓他接掌與人民生活息息相關的高鐵，證明現今的執政者用人唯親，沒有什麼不敢的。

史哲出身政治世家，繼承了父親史英在民進黨內豐厚的政治資產，他就讀大學期間即熱中參與野百合學運。進入政壇後，成為陳菊的親信，一路追隨。歷任擔任勞保局總經理，在高雄市政府先後出任新聞處處長、文化局局長，後升任副市長。2023年起擔任文化部長，2024年後轉任行政院政務委員。

他個人爭議不少。在高雄任內推動多項文化建設和政策，因高壓決策風格引發爭議，包括逼退美術館館長及駁二藝術特區泳池計畫爭議等。

史哲去年從文化部長職位下台，主要原因與其任內被指控對部屬態度嚴苛、霸凌有關。立委曾收到文化部公務人員陳情，指控史哲任內多次大聲謾罵、批評下屬，甚至因個人飲食習慣如可樂不冰、薯條軟掉對工作人員發火，還有幕僚先上車他不滿要求下車淋雨等行為，引發文化部內部不滿與調查要求。文化部回應當時未接獲正式申訴，但鼓勵員工具名檢舉並秉持零容忍態度調查霸凌事件。

此外，史哲在文化政策上的激烈推動及強硬作風，也在文化圈引起爭議，包括去中化政策、藝文人事異動等，都使其形象兩極。

一路都在文化相關領域打轉的他，和交通領域絲毫沾不上邊，既不是工程師，也非交通學者，不懂交通專業、不懂營運轉型，更不懂永續能源與鐵道改革。高鐵董座是一個高度技術型及產業政策協調型的角色，卻由這樣一位高度政治效忠型人物擔綱。

而真正具交通專業的高鐵董座鄭光遠才上任四個月，就把他從高鐵董座調往台鐵董座，或許美其名是推動台鐵改革，鄭將因此降薪20萬，鄭也願意接受重責大任，不得不令人佩服。但此番人事安排，刻意挪出高鐵董座給史哲，外界就想問一句：他憑什麼？

執政者歷次人事安排都讓人見識到沒有最扯只有更扯，去年8月陳世凱出任交通部長就被批為外行領導內行，現在再加碼史哲接高鐵，公共運輸安全與人民切身相關，連相關人事安排都敢這麼毫無邏輯，現今執政當局早就無視人民感受。

史哲空降高鐵，坐領近40萬月薪，再度證明執政者無視專業、漠視內部職場倫理，只要「政治效忠」即能步步高升、永保安康。民進黨的人事安插如此隨心所欲，怎麼可能贏得人民的尊敬？又怎麼不讓還在公務體系兢兢業業工作的人心寒？