2025南投巧咖節精采落幕　吸引47萬人潮獲好評

第五屆「南投巧克力咖啡節」6月8日在埔里福興溫泉園區圓滿落幕。 圖／南投縣政府 提供

第五屆「南投巧克力咖啡節」6月8日在埔里福興溫泉園區圓滿落幕，為期10天的活動，吸引來自全台各地的遊客，為南投吸引超過47萬人次的人潮、帶動周邊觀光產值達3億元，展現南投咖啡與巧克力的強大魅力。

南投縣長許淑華表示，今年巧咖節以「啡來不可」為主題，全面升級展區規模與內容，從風味展售、互動裝置、手作體驗、主題活動、公益行動到夜間晚會，全方位打造夏日感官饗宴，也再次奠定南投在咖啡與巧克力領域的指標地位。精采的活動帶來47萬人潮，各館總營業額達到2,600萬元，帶動周邊觀光產值約3億元。

許縣長指出，根據巧咖節現場問卷調查，活動品質、攤商行銷、交通動線等，大多數民眾滿意度達九成以上，給縣府很大的鼓勵，縣府明年將繼續做好各項設施，歡迎大家明年繼續來南投巧咖節，一起支持南投觀光。

巧咖節共計120家產業及美食攤位參展,吸引47萬人潮盛況空前。 圖／南投縣政府 提供

今年巧咖節首度推出展區票選活動，開放現場民眾參與投票，分別針對人氣、佈置與服務三個項目票選出最佳參展品牌。展區內特別設置的「公益專區」也圓滿達標，活動期間由良顯堂社會福利基金會主辦、中華民國工商建設研究會中區聯誼會協辦的「巧咖有愛‧萬心揚愛」公益計畫，透過藝術品義賣、愛心捐款與公益商品銷售，成功募得善款與物資，在閉幕儀式中舉辦捐贈儀式，善款全數捐贈予慈善單位，展現南投溫暖的在地人情味，為本屆巧咖節寫下圓滿結尾。

巧咖節為期10天的精彩活動展現多元亮點與熱鬧氛圍，吸引全台遊客紛紛到場體驗。 圖／南投縣政府 提供

展區票選活動部分，最佳人氣獎為Feeling18巧克力工房、夢鄉引x公崎茶果園x覓恬雞蛋糕、山豬衝吧咖啡館&日月星舞民宿咖啡莊園；最美佈置獎為Cona's妮娜巧克力、桑心實驗室、卡特島有限公司；最佳服務獎為大黑松小倆口元首館、香草騎士巧克力工坊、仁愛鄉農會。

縣府觀光處指出，今年巧咖節共計120家產業及美食攤位參展，雖遇平日降雨影響，但假日期間天氣晴朗仍帶動人潮，參觀人次較去年增加約1萬人，活動整體人氣再創新高，展現活動持續吸引消費力；活動期間適逢5天假期，推升觀光熱潮，周邊觀光產值突破3億元，相較去年小幅成長。根據現場問卷調查，民眾整體滿意度達94%，特別對場域設施、環境整潔、空間設計給予高度評價，貨櫃屋廁所設置更獲廣泛好評；網路聲量方面，正面評價占比達51.5%，較去年提升15個百分點。

巧咖節夜晚煙火綻放五彩光芒，映照埔里美麗夜空 吸引全台遊客紛紛到場體驗。 圖／南投縣政府 提供

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