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下水道也要綠轉型 內政部拚淨零碳排首發「減碳指引」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
下水道工程減碳作業指引。國土署提供
下水道工程減碳作業指引。國土署提供

為強化下水道工程的環保效能，內政部國土署 9日首度公布《下水道工程減碳作業參考指引》，作為全國各地新建污水廠及管線建設時的重要減碳工具，目標是打造具備韌性、安全與永續性的生活環境，同時朝向「2050淨零碳排」目標邁進。

據統計，截至今年4月底，全國已有超過410萬戶完成下水道接管，各縣市仍在積極擴建污、雨水下水道系統與家戶接管工程，以改善民眾生活品質。而在工程量持續推進的同時，國土署看準全球氣候變遷趨勢，導入減碳機制，確保工程建設與環境永續兼顧。

這次公布的《減碳指引》是參考ISO 14067國際碳足跡標準，同時整合產官學研的經驗與專業，由國際查證機構ARES完成查證，具備高度可信度。內容涵蓋從設計、規劃到施工階段的減碳策略，包含碳排放量的估算、管理方法與具體改善措施，並可搭配「下水道節能減碳作業檢核表」，協助工程單位系統化進行碳排管理與追蹤，提升操作實務的可行性。

國土署指出，未來不論是新建或更新下水道設施，都應納入減碳思維，落實低碳施工與永續營運。透過這項新指引的落地執行，將有助我國在公共工程領域更穩健地推動綠色轉型，也期待地方政府與工程團隊能攜手實踐，為全民打造低碳永續的優質生活環境。

減碳

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