「全民英檢」歡慶25週年系列活動 邀全民共襄盛舉

文／ LTTC 提供

圖／LTTC 提供
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由語言訓練測驗中心（LTTC）研發辦理的「全民英檢」（GEPT），自2000年推出以來，已累計服務超過千萬人次，長期陪伴各年齡層學習者設定目標、持續進步。邁入第25週年之際，LTTC啟動一系列慶祝活動，包含國際論壇、頒獎茶會及公益講座等，並推出專屬活動網站，邀請社會大眾一同參與這場語言學習的集體回顧與未來展望。

LTTC執行長李欣穎教授表示，從推廣終身學習到呼應雙語政策，「全民英檢」一直是國內英語教育的重要輔助工具。LTTC長期為各年齡層學習者的求學與求職之路增添助力，也協助教育界與產業界精準選才育才。近年來LTTC不斷優化測驗品質與數位服務，從「GEPT聽診室」到「全民英檢i學網」，皆運用AI與數據分析，提供個人化的診斷回饋，幫助學習者明確掌握學習方向。歷年實證研究亦顯示，25年來「全民英檢」對國內的英語學習成效與教學應用皆具正面影響。

李欣穎教授進一步指出，LTTC今年年初與國發會合作推出「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）平台，提供免費AI聽說讀寫診斷回饋，截至目前已有近5萬名使用者受惠。使用者普遍肯定平台操作便利、AI回饋內容實用，有助提升學習動機與效果。

本次25週年系列活動包括三大實體主軸：

一、6月11日將於台北君悅酒店「君寓」舉辦國際論壇，以《在地全球化、創新與語言評量的未來之路》（Forum on Glocalization, Innovation, and the Path Forward in Language Assessment）為主題，邀集來自英國、美國、加拿大等國的語言測驗專家，共同探討語言評量的最新發展趨勢，並進一步探索全民英檢未來的研究與發展方向，緊密接軌國際（詳情請參閱論壇專網）。

圖／LTTC 提供
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二、6月13日將於臺大校總區鄭江樓舉行「全民英檢終身學習楷模頒獎典禮暨感恩茶會」。會中將表揚一路從初級挑戰至高級，取得四張合格證書的學習者代表，並感謝全國各地協辦學校與教育夥伴的長期支持。LTTC表示：歷年來取得全民英檢四張合格證書者超過200人，本次邀請到17位代表參加。受邀的學習楷模許家瑜說：「她從國中開始參加初級測驗，在不同求學階段考過中級、中高級。後來曾經2次挑戰高級都没有成功，還好最後没放棄，最後終於取得高級合格證書。即使她已經進入社會工作很多年，對不同領域或語言的學習還是抱持很大的興趣。」

三、8月份起，LTTC亦將於各地舉辦系列公益講座，聚焦AI應用於英語學習與教學，歡迎社會大眾及英語教師一同參與，探索人機如何共學、共創。介紹AI工具於英語學習與教學上的應用方式。

GEPT 25週年活動網站已同步上線，提供多元互動內容，包括人物專訪、企業串聯、MBTI學習風格測試、動畫影片與每月抽獎活動，目前已有13萬人次參與。歡迎各界持續關注，加入慶祝行列，共同見證全民英檢25年來的努力與成長。此外，網站亦將持續更新公益講座資訊，邀請有興趣的民眾踴躍報名參與。

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