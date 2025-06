「全民英檢」歡慶25週年系列活動 邀全民共襄盛舉

圖/LTTC 提供

由語言訓練測驗中心(LTTC)研發辦理的「全民英檢」(GEPT),自2000年推出以來,已累計服務超過千萬人次,長期陪伴各年齡層學習者設定目標、持續進步。邁入第25週年之際,LTTC啟動一系列慶祝活動,包含國際論壇、頒獎茶會及公益講座等,並推出專屬活動網站,邀請社會大眾一同參與這場語言學習的集體回顧與未來展望。

LTTC執行長李欣穎教授表示,從推廣終身學習到呼應雙語政策,「全民英檢」一直是國內英語教育的重要輔助工具。LTTC長期為各年齡層學習者的求學與求職之路增添助力,也協助教育界與產業界精準選才育才。近年來LTTC不斷優化測驗品質與數位服務,從「GEPT聽診室」到「全民英檢i學網」,皆運用AI與數據分析,提供個人化的診斷回饋,幫助學習者明確掌握學習方向。歷年實證研究亦顯示,25年來「全民英檢」對國內的英語學習成效與教學應用皆具正面影響。

李欣穎教授進一步指出,LTTC今年年初與國發會合作推出「全民英檢i學網」(GEPT iPrep)平台,提供免費AI聽說讀寫診斷回饋,截至目前已有近5萬名使用者受惠。使用者普遍肯定平台操作便利、AI回饋內容實用,有助提升學習動機與效果。

本次25週年系列活動包括三大實體主軸:

一、6月11日將於台北君悅酒店「君寓」舉辦國際論壇,以《在地全球化、創新與語言評量的未來之路》(Forum on Glocalization, Innovation, and the Path Forward in Language Assessment)為主題,邀集來自英國、美國、加拿大等國的語言測驗專家,共同探討語言評量的最新發展趨勢,並進一步探索全民英檢未來的研究與發展方向,緊密接軌國際(詳情請參閱論壇專網)。

二、6月13日將於臺大校總區鄭江樓舉行「全民英檢終身學習楷模頒獎典禮暨感恩茶會」。會中將表揚一路從初級挑戰至高級,取得四張合格證書的學習者代表,並感謝全國各地協辦學校與教育夥伴的長期支持。LTTC表示:歷年來取得全民英檢四張合格證書者超過200人,本次邀請到17位代表參加。受邀的學習楷模許家瑜說:「她從國中開始參加初級測驗,在不同求學階段考過中級、中高級。後來曾經2次挑戰高級都没有成功,還好最後没放棄,最後終於取得高級合格證書。即使她已經進入社會工作很多年,對不同領域或語言的學習還是抱持很大的興趣。」

三、8月份起,LTTC亦將於各地舉辦系列公益講座,聚焦AI應用於英語學習與教學,歡迎社會大眾及英語教師一同參與,探索人機如何共學、共創。介紹AI工具於英語學習與教學上的應用方式。

GEPT 25週年活動網站已同步上線,提供多元互動內容,包括人物專訪、企業串聯、MBTI學習風格測試、動畫影片與每月抽獎活動,目前已有13萬人次參與。歡迎各界持續關注,加入慶祝行列,共同見證全民英檢25年來的努力與成長。此外,網站亦將持續更新公益講座資訊,邀請有興趣的民眾踴躍報名參與。