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美中倫敦談判登場聚焦稀土 川普發文：應該會非常順利

房市回溫？下半年留意這時機！ 田大全公開買房不敗策略

撰文／ 車維晏

田大全分析以長線數據觀察，發現國內房市仍屬韌性強、且精華地段具強勁抗震性體質，選對區域為安全的資產配置策略。 (圖／土地婆麗娜 提供)
田大全分析以長線數據觀察，發現國內房市仍屬韌性強、且精華地段具強勁抗震性體質，選對區域為安全的資產配置策略。 (圖／土地婆麗娜 提供)

自從美國總統川普開打關稅戰後，全球金融情勢不確定性升高，不少人紛紛想往黃金或房地產等保值型投資靠攏，但目前央行的打房政策仍持續發酵，因此買方市場的觀望氣氛濃厚，對於是否進場購屋猶豫不決。

不過，房地產專家田大全觀察到，其實過去30年間，國內的房市交易狀況就曾出現過多次V型反彈，且大多是在政策剛出爐，或是國際情勢動盪不安之時，而只要市場一旦找到秩序、買方找回安全感，資金便會再次回流房市。

國內房市的交易量在10年間共出現5次V型反彈，田大全分析因買方市場尚未認知政策走向，初期會造成房市短暫停擺，但一段時間後便能迅速回溫。 (圖／土地婆麗娜 提供)
國內房市的交易量在10年間共出現5次V型反彈，田大全分析因買方市場尚未認知政策走向，初期會造成房市短暫停擺，但一段時間後便能迅速回溫。 (圖／土地婆麗娜 提供)

一數據看懂危機入市 動盪難擋房市韌性
將房市交易量數據拉長為「10年」做觀察，田大全觀察在這段期間內，至少出現五次V型反彈，像是房地合一稅上路、COVID-19疫情爆發、央行選擇性信用管制等政策與事件，初期雖讓房屋市場停擺，但買方清楚政策走向後，房市便會迅速回溫，且根據數據顯示，每次的反彈點往往會比前一次還要高。

素地稀缺之下，新北市捷運府中站精華商圈的新案「新潤世界城」，展現地段優勢，規劃21坪起跳的小宅產品，不僅符合小家庭、首購族需求，更適合當前出租市場的主流。 (圖／土地婆麗娜YouTube.企劃行銷-海悅國際開發股份有限公司 提供)
素地稀缺之下，新北市捷運府中站精華商圈的新案「新潤世界城」，展現地段優勢，規劃21坪起跳的小宅產品，不僅符合小家庭、首購族需求，更適合當前出租市場的主流。 (圖／土地婆麗娜YouTube.企劃行銷-海悅國際開發股份有限公司 提供)

危機成轉機？房市交易高點竟在台海危機期間
若將時間尺度再拉長至30年（1994年至2024年），更能看出房市一貫的整體走勢與危機反彈的模式。田大全指出，台灣房市成交量最高點出現在1996年台海飛彈危機期間，當年成交超過50萬戶；而最低點，則是房地合一稅剛上路的當年，全年交易量僅剩24萬戶，幾近腰斬。

田大全認為，當市場對政策充滿不確定時，買方市場短期會觀望，但政策一旦落地一段時間後，市場自然會回穩。因此以長期來看，台灣具精華體質的地段，仍具有強勁抗震力，因此選對區域、抱持長線思維，仍是安全的資產配置選擇。

精華區稀有大基地新案 小宅磁吸首購、置產族
然而，在開發趨近飽和的精華地段中，素地已越來越稀缺，位於新北市板橋府中生活圈的新建案「新潤世界城」，為當地少見的大規模聯合開發案，基地整合面積超過6,000坪。地點鄰近捷運府中站、南雅夜市與慈惠宮，生活與交通機能兼具，加上周邊擁有濃厚歷史人文與穩定人口結構，展現明顯的地段優勢與支撐，且產品規劃以21坪起跳的小宅為主，符合小家庭、首購族與出租市場的主流需求，在地段稀有、土地難得的條件下，具備進可攻、退可守的資產潛力，更成為當前難得的燙金新案。
建案官網：https://pse.is/7prr23

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