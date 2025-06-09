【重磅快評】一句話推翻立院決議？曾文生自我膨脹太厲害

立法院本冃3日表決通過藍白立委提案，決議台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的減碳目標。朝野大規模動員之後作成決議，台電董事長曾文生一早上電台受訪，說此決議沒有可行性，最遲要到2034才行。曾董一個專訪就想推翻立法院決議，這個董事長不是愛膨風就是自我膨脹得太厲害了。

核三2號機除役，台灣進入非核家園，中火被質疑火力全開，燒煤發電賠上了民眾健康。在野提案通過2028年「中火無煤」決議後，台電董事長曾文生今天受訪表示，台電已在興建中火一期二部燃氣機組，二期四部機組環評也已通過準備發包興建，中火無煤是台電的既定計畫，這不是意願問題，政治決定是表現人民偏好，但基本技術、科學問題也要面對。

曾文生還分析為何中火2028無煤沒有可行性，因為2028年中火只有2部燃氣機組可以上線，共260萬瓩裝置容量，而中火共10部燃煤機組，每部55萬瓩裝置容量，如果2028年要全關掉，從過去經驗來看，沒有可行性；至於2028年重啟核電，曾說，起碼核二要重啟完全不樂觀，他並強調的是台電從不反對中火無煤，但需要時間把替代機組興建起來。

曾文生擔任台電董座已逾3年，對國家的電力建設藍圖應該不會陌生。他以中火10部燃煤機組的裝置容量和中火2部燃氣機組的裝置容量作比較，得出2028年中火無煤目標不具可行性，不僅過於簡化，顯然更有刻意誤導之嫌。在作出這個結論之前，曾文生有先看過台電提出的長期電源開發規劃報告嗎？

根據台電去年提出的長期電源開發規劃報告，2024至2033年預計除役的火力及核能機組裝置容量達867.5萬瓩，規劃新增火力機組裝置容量約1551.0萬瓩，計有大潭7、8、9號機組、興達更新1、2、3號機組、台中1、2號機組、大林新1、2號機組、協和更新1號機組、通霄小型燃氣機組及通霄新增4、5、6、7、8號機組等計畫。報告內容清清楚楚，就是發電量再增加683.5萬瓩，增幅近8成，幅度不謂不高。

如果台電花大錢投資的電網建設夠紮實可靠，台中市即使短期內的用電量大於發電量，應該不是問題；曾文生單以中火僅能新增260萬瓩裝置容量的燃氣發電來突顯台中近期的用電窘迫，就顯得別有居心了。

另一角度來看台中的用電問題，根據台中市環保局提出的燃氣發電清單，今年起至2029年分別淨增166萬瓩、111萬瓩、60萬瓩、562萬瓩、288萬瓩，5年增加燃氣機組可提供1187萬瓩，是老舊中火燃煤機組火力全開發電量的兩倍多，台電有什麼理由不能承諾中火加速減煤呢？

細看這些新增的燃氣電廠或機組， 除了中火2部機組之外，還有通霄4部機組，每組都有65萬瓩，地緣相近，裝置容量有260萬瓩，這可不是小數目，曾文生怎麼就視而不見？何況還中部地區有民營電廠加入供電行列，如果要台中市府承諾減少用電量才能解決問題，那市民不禁要問：要這個台電董座幹嘛？

曾文生被問到核能重啟，只說核二要重啟完全不樂觀，因為乾式貯存場正在施工，最快明年底才能把爐心燃料棒取出，至少要一年半的時間，屆時已是2028年....。但曾文生沒提的是剛除役的核三，起碼2號機裝置容量也有95.1萬，也不必等到2028年。曾文生沒說的，會不會反而是重點呢？

曾文生說中火2028無煤不是意願問題，政治決定是表現人民偏好，但基本技術、科學問題也要面對。但攤開數據檢視，他的說法都經不起驗證，2028中火無煤沒有可行性，恐怕是曾文生的個人意願，更是民進黨的政治偏好，事實真相是電力調度可以克服技術問題，曾文生的說詞毫無科學可言。