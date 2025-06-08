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聯合報一周大事 6/1~6/7

聯合報／ 本報訊
監察院濫用公務車爭議，監察院秘書長李俊俋請辭、監察院副院李鴻鈞召開記者會道歉。圖／聯合報系資料照片 許正宏
監察院濫用公務車爭議，監察院秘書長李俊俋請辭、監察院副院李鴻鈞召開記者會道歉。圖／聯合報系資料照片 許正宏

國內

1日：監察院秘書長李俊俋被爆濫用公務車接送愛犬美容，他發聲明表示已請辭獲准，即日起生效。

3日：立法院會表決「2028無煤中火」公決案，藍白挾人數優勢通過，要求中火在2028年完成目標。

6日：內政部訂定6月15日警察節放假規定，並從今年起開始施行；消防署也說，1月19日消防節將比照警察節放假。

國外

2日：波蘭總統決選結果揭曉，保守派民族主義候選人納夫羅茨基以約5成得票率翻盤險勝當選。

3日：南韓舉行總統大選由共同民主黨候選人李在明勝出，4日宣誓就職。

5日：美國財政部公布半年度匯率政策報告，將台灣、日本、南韓、中國大陸等9國列入觀察名單。

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