聯合報一周大事 6/1~6/7

臺北市第11屆第1選區立法委員吳思瑤、第5選區立法委員吳沛憶罷免案，連署期間為4月9日至6月7日。北市選委會宣布，領銜人至今日6月7日截止時間前並未依法送件，於下午5時30分業由廖芳萱委員宣布收件時間已截止，結束受理收件，並由監察小組陳志明委員在場監察見證，全程也予以錄影存證。

2025-06-07 18:26