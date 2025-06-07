法作家勒梅特人權館分享會 對世界民主保持希望

國家人權博物館駐館藝術家弗雷德里克‧勒梅特今天在國家人權館舉行分享會表示，雖有許多案例讓人灰心，但民主自由仍然可行。民間力量的覺醒，仍可對世界民主保持希望。

國家人權博物館與法國在台協會今天下午在白色恐怖景美紀念園區舉辦駐館藝術家分享會，由國家人權博物館駐館藝術家弗雷德里克．勒梅特（FrédéricLemaître）以「自由還重要嗎？中國人權概況與數位時代下的基本自由」為題，分享他所關注的中國與世界的人權問題，吸引眾多關心自由與人權的民眾參與。

根據人權館今天發布的新聞資料，勒梅特談到中國的人權問題，以習近平擔任總書記時公開發表「9號文件」為例，指出在習近平的領導下，對於反黨言論、言論自由與公民社會的加緊箝制，讓中國的基本自由顯著倒退。但只要言行不會影響到政權，中國也存在某種自由的空間。

勒梅特提醒，對於專制政權，人們必須留意它的審查制度，「因為審查不僅是一種去除，也是一種對歷史的改寫。」

他點出，目前自由與安全監控之間的平衡，已逐漸朝安全監控傾斜。

勒梅特著有多本關於法國及全球經濟的書籍。他擔任法國世界報記者近30年，於2010年至2016年間派駐德國、2018年至2023年間派駐北京。在派駐北京期間他多次訪問台灣，對於台灣的政治及社會相當關注。

他最新著作「我在習近平中國的那五年」，由Tallandier出版社在去年1月出版，獲法國Jean Lacouture獎。

法國在台協會於2024年與國家人權博物館簽署「福爾摩沙藝術駐村合作協議書」，並於今年推薦勒梅特至國家人權博物館駐館創作。

勒梅特表示，這次到人權館駐館是為了要創作一本有關中國及台灣的小說，小說的重要情節設定在台北，「國家人權博物館也將是這本書部分章節的重要靈感來源。」

面對觀眾提問民主自由的存續與未來，勒梅特指出，這是個自古以來就存在的課題，「儘管許多案例讓人灰心，但是民主自由仍然可行，只是變得比較艱難。」從民間力量的覺醒，還是可以對世界的民主保持希望。

人權館表示，希望透過勒梅特的分享，帶領民眾進一步探究中國的自由與人權的概況，並珍惜台灣民主社會得來不易的自由，未來也將繼續推動駐館藝術家計畫，產出多元且豐富與人權、自由等議題之作。