台灣為亞洲唯一三大豬病非疫國 感恩茶會感謝防疫英雄

台灣今年5月29日獲得世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一「三大豬病非疫國」。今日在高雄區農業改良場舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，農業部常務次長杜文珍將證書轉呈給行政院長卓榮泰，見證此歷史成就。

農業部表示，傳統豬瘟1920年首次在台灣發現，對本土豬隻造成重大威脅。1958年政府啟動全面疫苗接種，逐步控制疫情，2005年出現最後病例。經20年監控與防疫，今年終於獲得「非疫國」認證，台灣成為亞洲唯一傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟的「三大豬病非疫國」。

今日舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，卓榮泰親自到場，與產官學界防疫上有功人士一起參加。現場首映「豬瘟非疫國－除疫成功」紀錄片，回顧大家攜手走過的艱辛防疫歷程，卓榮泰也頒發獎座給全台22縣市的動物防疫代表。

卓榮泰表示，傳統豬瘟除疫不僅關係到產業，也關係到台灣的國際形象，台灣讓世界矚目的不只有高科技，還有傳統農業，未來農業部會與經濟部合作，讓台灣豬打通全世界市場，如果哪一天能銷到西班牙，那會有多風光。

卓榮泰也強調「除疫成功，守成不易」，傳統豬瘟是台灣百年大疫，使用疫苗亦60年以上，感謝林再春博士等防疫英雄，讓豬瘟在田野中消失。未來的工作只會更漫長、艱鉅，除疫不代表以後永遠免疫，不容許有一點疏忽、破口，也拜託全國豬農與政府一起合作，讓國人享用安全可口的豬肉。