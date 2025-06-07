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撲滅豬瘟除疫成功 台灣成為亞洲唯一三大豬病非疫國

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影

今年5月29日台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」，為百年動物防疫史寫下嶄新篇章。農業部今天在高雄區農業改良場舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，包括行政院長卓榮泰院長、農業部長陳駿季、屏東縣長周春米及第一線動物防疫人員等共同見證這項劃時代的成就。卓榮泰並頒發獎座予全台22縣市的動物防疫機關，肯定他們在防疫前線的無私奉獻。

農業部指出，傳統豬瘟自民國9年首次在台灣發現，超過百年來對本土豬隻造成重大威脅。自民國47年政府啟動全面疫苗接種，逐步控制疫情，最終於民國94年出現最後病例。歷經近20年嚴密監控與堅持防疫，終在114年5月29日正式通過WOAH審查，獲得「非疫國」認證。卓院長特別感謝當年發明疫苗的林再春博士，帶動台灣安全豬隻歷史時代，讓傳統豬瘟能夠在今天從田野中消失。

農業部強調，雖成功撲滅傳統豬瘟，國際疫情仍嚴峻，將持續強化疫病監測與風險管理，確保防線不失，同時，也將推動產業升級，讓台灣豬肉產品符合國際標準、重返全球市場。

台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，農業部今天舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，感謝第一線動物防疫人員的付出。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，行政院長卓榮泰出席盛會。記者劉學聖／攝影
台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，行政院長卓榮泰出席盛會。記者劉學聖／攝影

農業部 動物 傳統豬瘟

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