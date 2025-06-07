「盡情遊戲日」天公不做美 賴總統：不濕不歸 雨中也一番風情

賴清德總統今天冒雨出席「2025盡情遊戲日凱道無極限」開幕典禮時表示，他非常支持孩子有充分時間與空間來遊戲，這是孩子的權利。未來會責成相關單位，務實、有計劃地增加孩子遊戲的時間與空間。賴總統也說，「盡情遊戲日」本來就應該不盡興不歸，今天下雨，可能「不濕不歸」，雨中遊戲也另外一番風情。

台灣還我特色公園行動聯盟（特公盟）今天下午在凱達格蘭大道封街舉辦首屆「盡情遊戲日」，啟動特公盟邁入10周年的重要倡議「遊戲時間改革」，同時響應聯合國所訂定的6月11日「國際遊戲日」。

賴總統致詞時表示，去年聯合國才宣布每年6月11日是「國際遊戲日」，在今天特公盟就在總統府前的廣場舉辦盡情遊戲日。他很高興，凱德格蘭大道常常是政治性活動，但今天用孩子的歡笑聲來取代，台灣社會一定很支持。

賴總統說，今天的活動有有闖關遊戲區、閱讀區、繪畫區、游泳區等，應有進有，「盡情遊戲日」本來就應該不盡興不歸，今天下雨，可能「不濕不歸」。今天地點選得很好，但今天是台灣梅雨季的開始，到底是要淋雨還是曬太陽，也許有些人會選擇淋雨，雨中遊戲也另外一番風情，太陽太大或許遊戲得不是太高興。

賴總統說，他非常支持場地開放給親子來玩，也支持孩子有充分時間與空間來遊戲，這是孩子的權利。站在健康的角度來看，不管中央地方政府與家長共同合作，提供充足的遊戲時間與空間是必要的，也要提供親子相聚的時光。

此外，賴總統認為，寓教於樂，遊戲除了促進孩子身心健全發展，也可以讓孩子發揮想像，想像無限，能力才能夠無限，從小有充分的時間空間與家長一起玩遊戲。

賴總統表示，未來會責成相關單位，不論衛福部、教育部，也跟地方政府共同合作，在特公盟的努力下，「我們一起真正、務實、有計劃地增加孩子遊戲的時間與空間。」