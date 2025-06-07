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政院定調中正路無改名計劃 小黨籲轉型正義沒有假期

中央社／ 台北7日電

中正路改名議題引發討論，行政院定調目前沒有全盤推動計劃。台灣基進等多個在野小黨今天齊聚發聲，指行政院此舉等同否定轉型正義價值，對不起台灣長年拚搏的民主價值，呼籲轉型正義不應有大罷免假期。

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。行政院長卓榮泰日前表示，道路命名或更名是地方政府權責，目前地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有全盤推動的任何計畫，強調這非當前最重要施政內容。

台灣基進今天偕多個在野小黨、獨派團體舉行「中正路改名卓榮泰喊停，轉型正義不應有假期」記者會，在行政院外高喊「大罷免就是轉型正義」、「不要中正路、不拜蔣光頭」等口號。

台灣基進黨主席王興煥表示，中正路改名是空間解嚴，讓城市的血管從緊箍中掙脫出來，重新獲得自由，但讓人憤怒的是，卓榮泰竟然在行政院會裁示，中正路改名不是重要施政項目，甚至沒有全盤計劃；這不僅是把中正路改名責任推給地方政府、當地居民，也否定轉型正義價值，對不起台灣長年拚搏的民主價值。

王興煥說，卓榮泰對中正路改名喊停之後，有部分本土派人士以大罷免為理由為卓榮泰的舉措緩頰，稱「這時應該全力拚罷免，中正路改名是節外生枝，會激怒藍營」，應該要相忍為罷免，改名等罷免成功再說。他批評，就是有太多「體貼」、「等之後再說」，才導致權力傲慢與轉型正義延宕，呼籲轉型正義不應有大罷免假期。

台灣綠黨共同召集人王彥涵表示，中正路改名是社會能否擺脫威權的試金石，轉型正義不能輕易妥協，應該要徹底深化民主，若政府還無法推動中正路改名，應先移除威權雕像與遺址。

小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲呼籲，中央與地方政府應針對轉型正義設置協作機制，統籌更改路名流程，且不只是重新命名，而是由路名帶入對土地的理解與認同，政府也應有改名的確切時程。

時代力量發言人鄭宇焱表示，轉型正義走這麼多年卻仍在中正路改名原地踏步，令人相當遺憾，行政院務必要遵守轉型正義承諾，才不會辜負許多人的期待。

519行動組合決策委員呂昱指出，卓榮泰要求停止中正路改名，讓人不能接受，總統賴清德已重申轉型正義重要性，「難道行政院長能違反總統宣示的理念嗎？卓榮泰需要被譴責」。

轉型正義 大罷免 中正路

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