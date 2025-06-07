慰勉警消 警察節放假 消防節明年跟進

慰勉警察人員三六五天全年無休，內政部昨宣布，依條例授權訂定警察節放假規定，自今年六月十五日警察節開始實施。警政署表示，由於六月十五日適逢周日，可於十六日補休。

而賴清德總統昨出席中央警察大學畢業典禮，他勉勵畢業生成為人民保母，還以警大校訓「誠」，盼畢業生別用吃案方式解決問題，基層警員對此嗤之以鼻。

立法院會上月三讀通過紀念日及節日實施條例，新增「四加一」天國假，依此條例，內政部昨訂定六月十五日警察節放假規定，並從今年起開始施行。

全國各警察機關部分，輪班輪休人員，由各機關依轄區特性、治安狀況及勤務需求等因素，於警察節編排放假或擇日補假一日；非輪班輪休人員，今年警察節適逢周日，於次一上班日，六月十六日補假一日。一般行政及技術人員、約聘人員、臨時人員、技工、工友 、駕駛等，於上開補假日放假一日。

警政署說，如為警大、警專兩校教職員生可於警察節當日放假，如適逢例假日，則調移補假一日。同樣全年無休的消防人員，消防署指出，一月十九日消防節將比照警察節放假。

提升警察福利的同時，賴清德總統昨參加中央警察大學聯合畢業典禮，這是賴總統二度出席畢典，賴總統致詞時，請畢業生首重人身安全，盼畢業生未來在執行勤務，應要注意每個細節及標準作業程序，保護自身安全，順利完成工作，並勉勵要照顧好家庭，警察、消防、海防等工作挑戰很大，無法正常上下班，但不管擔任什麼工作都要兼顧好家庭。

賴總統最後以警察大學的校訓「誠」勉勵畢業生，他提到誠是真實，不自欺、也不欺人，並特別強調，不能用吃案方式解決問題，不僅對治安改善沒有幫助，反而會貽誤任務，也沒辦法完成人民的託付。

台北市王姓派出所警員說，現在民眾維權意識抬頭，加上網路發達，若有警察敢吃案，多半會擔心被爆料或告發，與其承擔吃案帶來的懲處及法辦風險，多數都會乖乖受理報案。

「相當嗤之以鼻」，桃園基層員警表示，警大畢業生幾乎都會考三等考試，出來就當二線一警官，不會在第一線面對民眾處理案件，不解總統為何要說這些，且總統的說法，好似警察都做不好，不解其用意，盼政府與其說官話，不如提升員警福利及改善環境。

立法院昨原先經野黨團協商，將處理攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」與「退除役官兵輔導條例」修正草案，朝野卻突大轉彎，立院副院長江啟臣宣布，改六月十日院會處理。據悉，國民黨主張志願役加給每月三萬元，民眾黨認為軍人已調升過一次待遇，若要再加薪應以基層為主，藍白意見不同，表決恐生變數，才臨時取消議程。