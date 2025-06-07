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軍人出國優先登機 6航空7月上路

聯合報／ 記者甘芝萁李人岳／台北報導

華航等六家國籍航空，七月起將同步推出「軍人優先登機服務」，現役軍人憑軍人身分證就能優先登機，不過基層官兵反映，國防部明文規定出國官兵不得攜帶身分證明，航空公司的美意恐是「看得到吃不到」；國防部回應，將配合修正法規，刪除不得攜帶身分證明出國之規定，讓禮遇可在七月準時上路。

交通部長陳世凱、國防部長顧立雄昨與國籍航空業者代表、華航董事長高星潢等宣布，七月起現役軍人本人出示軍人身分證供識別後，在我國機場搭乘中華、長榮、星宇、台虎、華信及立榮等六家國籍航空的國際線航班，可享優先登機禮遇。

顧立雄說，目前已開放軍人自由行，現在搭配國籍航空的優先登機服務，盼能讓軍人自由行的政策更往前推進，讓軍人得到休假的便利感、榮耀感；陳世凱指出，第二階段將研議是否讓軍人的眷屬也能一起優先登機。

基層官兵反映，依「國軍人員身分證明管理要點」明定「奉准出國之國軍人員，不得攜帶身分證明出國」；「國軍人員出國業務作業規定」也規定「出國觀光人員，以個人身分著便服出國，並不得將任何與軍事有關之證件、資料交予他人」，感嘆此項禮遇「看得到吃不到」。

國防部回應，將配合修正「國軍人員身分證管理要點」及「國軍人員出國業務作業規定」，刪除不得攜帶身分證出國之規定。據了解，相關辦法已經完成修訂，最快下周正式公布。

另有官兵反映，軍人搭乘國際線的頻率較少，反而是外離島駐防官兵搭機的機會較多，若不適用於國內線，效益不大。

陳世凱說，國內線飛機小，也沒分艙等，並無優先登機的問題，國際線才有登機順序，經思量最終才推出此服務。

軍人 華航

延伸閱讀

航空公司推軍人優先登機 基層嘆恐「看得到、吃不到」

影／7月1日起國籍航空提供軍人優先登機禮遇

六家國籍航空推現役軍人優先登機 7月1日起啟動

感謝守護國家安全 6家國籍航空「國際線」7月起軍人優先登機

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