台灣文學糧倉正式啟用 李遠：讓台灣文化輸出全世界

國立台灣文學館所屬「台灣文學糧倉」正式啟用，今天舉行揭牌記者會，文化部長李遠表示，文學包容了一切，希望這個跨域交流的空間能將台灣文化輸出到全世界。

活動包括文化部長李遠、文化部政務次長李靜慧、國立台灣文學館長陳瑩芳、民進黨籍立法委員吳思瑤及吳沛憶、國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽），以及多位青年作家與跨域創作者出席。

李遠致詞表示，他很幸運地生活在一個出版蓬勃發展的時代，當年靠著寫作維生，到後來斜槓成為編劇、電影與電視工作者，「我充滿對文學回饋的心情，所有可以回饋的事在這個文學糧倉完成。」

李遠表示，文化部未來將以文學糧倉為介面，整合相關資源，包括啟動「金典文學改編媒合會」，將16部入圍及得獎作品推薦給影視、表演藝術、創投界；「編劇學院」則運用文學糧倉作為培育及交流基地，協助文學或其他跨界人才跨域轉型。

李遠特別提到即將舉辦的首爾書展，將帶著23位作家及20位版權人前往推介台灣的作品，「我們要把我們的每本書賣出去。」李遠說，韓國的文化輸出已經站在一個制高點，「我們要有志氣，該輪到台灣了。」

陳瑩芳致詞表示，台灣文學糧倉是台文館第2個台北據點，以開展文學跨域、創作育成與國際交流為任務，未來文學糧倉將在青年創作團隊的陪伴下，開展「新新新文學」及相關計畫，實踐文學跨域的未來。