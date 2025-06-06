警察節警察放假 警署：依轄區特性、治安狀況規劃放假
內政部今天發布「警察節全國警察機關、學校放假1日」，警政署表示，警察節正式成為法定節日，這是國家對警察使命與貢獻的高度肯定。
警政署指出，政府為肯定全國警察同仁的付出與辛勞，內政部依據今年5月28日公布施行的「紀念日及節日實施條例」，訂定自今年6月15日警察節放假的規定，讓每年警察節成為全國警察機關同仁專屬的榮耀假期，以慰勉所有同仁的辛勞。
由於警察工作肩負全國社會治安穩定與交通安全的重任，在守護不打烊、治安無空窗，以及民眾安心的前提下，未來警察節由各警察機關依轄區特性、治安狀況及勤務需求等，規劃所屬同仁放假事宜。
其中輪班輪休人員在警察節當日編排放假或擇日補假1日。
其餘人員與警大、警專兩校教職員生則於當天放假，如適逢例假日，則調移補假1日。今年6月15日因適逢星期日，於6月16日星期一放假。
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