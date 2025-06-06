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移民署公布人事異動 謝文忠陞任副署長、林澤謙陞任主秘

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
移民署主任秘書謝文忠陞任副署長。圖／移民署提供
移民署主任秘書謝文忠陞任副署長。圖／移民署提供

移民署長林宏恩上月29日真除，副署長一職出現空缺，移民署今天公布高階主管人事異動，副署長由主任秘書謝文忠陞任，而主任秘書則由國境事務大隊大隊長林澤謙陞任。移民署指出，2位新任高階主管都具有豐富的行政經驗，且資歷完整，非常嫻熟國境安全及人流管理等業務，期待上任後，持續發揮專業及經驗，襄助林宏恩推動各項工作，擘劃施政願景。

移民署表示，新任副署長謝文忠為中央警察大學61期國境警察學系畢業，國立中正大學犯罪學博士，歷練警政、海巡機關，移民署成立初期調任該署，歷任國際事務組組長、南區事務大隊大隊長等重要職務，學經歷豐富，處事沈穩內斂。

謝文忠也曾推動移民特考，奠定人才進用制度，與美國、越南等11國簽訂合作備忘錄，工作成效卓著，擔任移民署主任秘書期間，跨單位協調暢通，溝通無礙，推動各項業務順遂。

主任秘書林澤謙為中央警察大學公共安全學系畢業，國立政治大學行政管理碩士，歷任該署秘書室主任、入出國事務組組長、北區事務大隊大隊長等重要職務，內外勤歷練豐富。

林澤謙在國境事務大隊擔任大隊長期間，致力維護國境安全，兼顧為民服務與效能，打造高效率、智慧化的旅客通關服務，使桃園國際機場榮獲Skytrax公布「2025年最佳證照查驗服務機場」全球第4名之佳績。

移民署國境事務大隊大隊長林澤謙陞任主任秘書。圖／移民署提供
移民署國境事務大隊大隊長林澤謙陞任主任秘書。圖／移民署提供

警察 移民署 主任

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