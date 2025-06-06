十多家電視執照六月到期下架？NCC前委員提三解套方案

包括台視、中視、公視等十多家無線電視及衛星電視的執照即將在六月底到期，其中還牽涉無線電視的頻譜問題，這是行政機關的問題，但是相關行政機關目前似乎都沒有要積極處理，讓業者覺得非常困擾。NCC前委員何吉森指出，政府應該要透過趕快提名新的NCC委員、法律解釋、以及請立法院幫忙訂定臨時辦法等方式解套。

NCC因為前主委等四位委員的任期在2024年7月到期，至今都還沒有完成新委員的提名及審查程序。由於十多家電視台執照已陸續到期，有線電視系統業者依法只能上架出具有效執照的電視頻道，對於這此執照已經到期的電視台，恐怕難以繼續上架。NCC在2025年3月3日起發函給系統業者，要求系統業者繼續上架，卻被質疑這違反了《有線廣播電視法第》第34條：「系統經營者不得播送未經中央主管機關許可之頻道供應事業之節目或廣告」的規定。

由於無線電視的執照還涉及了頻譜使用，先前電信業者整併時，有業者僅因頻譜延遲繳回即遭NCC重罰 ，但是現在無線電視台的執照到期，NCC卻聲稱已和負責頻譜的數位發展部溝通取得共識，直接建議系統業者讓無法出具有效執照的電視台繼續播出。尤其中視、台視或民視等無線電視台非屬公廣集團，有公務員就擔心這樣可能會觸犯《刑法》第131條：「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金」。

曾經擔任NCC委員及主任秘書的世新大學廣電系兼任教授何吉森是法律專家，他接受訪問表示，這不是業者的問題，是政府自己的內部問題外溢，要先負起責任想辦法解決，不然就是失職。

何吉森表示，最根本的解決方案當然是行政院趕快提名新的委員，並且爭取讓立法院通過；不過就算現在立刻把提名名單送到立法院，加上作業時間，起碼也要一、兩個月的時間，恐怕已經來不及六月底上任。

何吉森建議，NCC也可以請求立法院協助，先通過一個臨時辦法；另外還有一個辦法就是透過解釋的方式，放寬NCC組織法對開會人數的規定。

何吉森指出，政府的問題要自己積極解決，不能把問題留給業者，不然就是失職了。

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