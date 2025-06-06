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警大畢典賴清德喊「不要吃案」 基層警「嗤之以鼻」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中央警察大學今舉行「114年聯合畢業典禮」，包括博士、碩士及學士共410名畢業生與會，賴清德總統二度出席，於典禮上致詞期勉畢業生，內容提及「不能夠吃案」，對治安無幫助。記者陳恩惠／攝影
中央警察大學今舉行「114年聯合畢業典禮」，包括博士、碩士及學士共410名畢業生與會，賴清德總統二度出席，於典禮上致詞期勉畢業生，內容提及「不能夠吃案」，對治安無幫助。記者陳恩惠／攝影

中央警察大學今舉行「114年聯合畢業典禮」，包括博士、碩士及學士共410名畢業生與會，賴清德總統二度出席，於典禮上致詞期勉畢業生，內容提及「不能夠吃案」，對治安無幫助。對此，有基層員警認為，賴清德不懂現在環境及規定，講這樣的話很奇怪，根本就在打擊士氣，「相當嗤之以鼻」。

賴清德期勉畢業生能照顧好人身安全及家庭、『誠』」勉勵，重申「不能夠吃案」，因這樣無法改善治安狀況，也有負人民的託付。不過對於提到吃案這一點，讓許多基層員警不解。

「相當嗤之以鼻」有基層員警表示，警大畢業生幾乎都會考3等考試，出來就二線一當官，不會碰到第一線要面對民眾處理案件的情況，因此不知道為什麼要跟警大畢業生說這些。而且現在基層都會依規定受理，為什麼要講這些好像大家做不好，打擊士氣的話語，真的不懂賴清德總統的用意，希望多家可以提升員警工作環境及福利，少說一些官話。

另名基層員警說，賴清德講這樣的話相當奇怪，顯見他對基層及相關規定、生態一點都不了解，現在吃案要記大過還要調地，根本沒人敢這樣做，加上同事手機隨時都可以拍，哪有人會隨便對不起自己的工作。

賴清德

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