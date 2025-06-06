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賴總統赴警大畢典籲別吃案 基層揪1點打臉：與實況有落差

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
賴清德總統今天參加警大畢業典禮，勉勵畢業生在工作時，能保護自己並持續學習。記者廖炳棋／翻攝總統府網站
賴清德總統今天參加警大畢業典禮，勉勵畢業生在工作時，能保護自己並持續學習。記者廖炳棋／翻攝總統府網站

賴清德總統今天出席警察大學畢業典禮，他除祝賀學生畢業、勉勵畢業生成為人民保母外，他還以警大校訓「誠」，希望畢業生不能用吃案方式解決問題。不過基層警員表示，現在吃案的情形已經減少太多，尤以都市更是如此，總統對現在的警察辦案的看法，恐與實際狀況有落差。

賴清德出席警大畢業典禮，致詞時表示，務請畢業生首重人身安全，希望大家平常接受精實訓練，在執行勤務時注意每一個細節及標準作業程序，保護自身安全並順利完成工作。

其次賴清德勉勵大家照顧好家庭，警察、消防、海防等工作的挑戰很大，不管擔任什麼工作，即使挑戰再大都要兼顧好家庭。

最後賴清德以警察大學的校訓「誠」勉勵畢業生，他提到誠是真實，不自欺、也不欺人。面對工作困難，要了解自身不足，平時加強訓練或求助同伴及長官，大家共同面對困難。他也特別強調不能用吃案方式解決問題，不僅對治安改善沒有幫助，反而會貽誤任務，也沒辦法完成人民的託付。

總統說明，「誠」是真心真意服務人民，維護治安、交通，成為人民的保母。確實把工作做好並完成長官交辦的任務。隨著社會進步，犯罪手法也不斷創新，他期勉同學們離開學校、進入職場，仍要不斷學習新知，利用科技增進辦案技能。

台北市大安區王姓派出所警員，對總統強調不能吃案的說法，表示與實際情況有落差，他表示現在民眾維權意識抬頭，加上網路時代來臨，若有警察敢吃案，多半會擔心是否被爆料或告發，與其承擔吃案帶來的懲處及法辦風險，絕大多數警察都寧願乖乖受理報案。

其次現在不管警專或警大的畢業生，在學校已經有充足的法律訓練，知道長官命令吃案是違法行為，年輕警察根本不會理會，會為保護自己仍受理報案。

最後現在的報案系統已全部電子化，民眾報案都會留下電子紀錄並列管，也可以根據案號詢問偵辦進度，沒有什麼吃案空間。

王姓警員說，他不敢說全台都沒有吃案的狀況發生，但警察吃案已經相當少，尤其以都市地區更是減少許多，許多背負轄區治安壓力的長官，也不會要求基層警員吃案來減輕壓力，畢竟若東窗事發，恐遭拔官下場，得不償失。

賴清德總統今天參加警大畢業典禮，勉勵畢業生在工作時，能保護自己並持續學習。記者廖炳棋／翻攝總統府網站
賴清德總統今天參加警大畢業典禮，勉勵畢業生在工作時，能保護自己並持續學習。記者廖炳棋／翻攝總統府網站

賴清德 警察 畢業典禮

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