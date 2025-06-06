賴總統提「三大要點」 勉警大畢業生莫忘初衷

賴清德總統6日上午出席「中央警察大學114年聯合畢業典禮」，他致詞時提出三要點，期勉畢業同學莫忘初衷，注意安全、兼顧家庭，並以警大校訓－「誠」來提醒同學，未來在面對工作困難時，不自欺、也不欺人，以真心真意服務人民，不斷學習新知，確實完成工作及被交付的任務。

包括內政部長劉世芳、警政署長張榮興、消防署長蕭煥章、矯正署長周輝煌、海巡署長張忠龍、移民署長林宏恩、中央警察大學校長楊源明及各國駐臺使節代表等，皆出席活動。

賴總統抵達後首先頒授學位證書，並為畢業生代表撥穗。

他致詞表示，中央警察大學是以奉獻國家、造福社會、服務人民的信念建校，也是國家栽培警政幹部的重要搖籃。警政教育成功是治安工作的基礎，因此他在去年520就職後參加的第一場畢業典禮就在警察大學，以具體行動表達對警政教育的支持，以及警政工作的重視。

賴總統說，很榮幸今年再度與各界貴賓共同見證警大90期畢業班完成學業。總統也感謝警大所有師長辛勤教誨，栽培文武合一的國家新力量；並感謝所有家長對孩子從事警察工作的支持，期盼未來警政工作能持續得到家長的支持。

賴總統恭喜並祝福警大90期畢業生未來一帆風順。並提到，過去他在台南市長任內跟警察、消防同仁一起工作，深知同學們未來將面臨的各項挑戰。

因此他要期勉各位警大畢業生，第一、要注意安全。不論是打擊犯罪、維護正義，或是服務人民、成為人民保母，或是擔任消防的打火兄弟、赴海防守護海疆，每一項工作都充滿挑戰，務請大家首重人身安全。希望大家平常接受精實訓練，在執行勤務時注意每一個細節及標準作業程序，保護自身安全並順利完成工作。

第二，他要勉勵大家照顧好家庭。警察、消防、海防等工作的挑戰很大。未來同學們不管擔任什麼工作，即使挑戰再大都要兼顧好家庭，工作成功又家庭幸福美滿，相信人生會更圓滿。

第三，則是警察大學的校訓－「誠」。誠分為三個層次，第一是真實，不自欺、也不欺人。面對工作的困難，要了解自身的不足，平時加強訓練或求助同伴及長官，大家共同面對困難。他特別強調不能用吃案方式解決問題，不僅對治安改善沒有幫助，反而會貽誤任務，也沒辦法完成人民的託付。

賴總統進一步說明，「誠」的第二個層次，是真心真意服務人民，維護治安、交通，成為人民的保母。第三個層次，是確實把工作做好並完成長官交辦的任務。隨著社會進步，犯罪手法也不斷創新，他期勉同學們離開學校、進入職場，仍要不斷學習新知，利用科技增進辦案技能。

賴總統說，今天他特別以警大校訓「誠」勉勵同學們，希望大家都能記得當初在大考前的辛苦準備、進到學校時的震撼教育，或是這4年的辛苦訓練，今天才能完成學業、走入社會。期許大家莫忘初衷，更不要忘記師長們的教誨，並祝福大家工作順利、家庭幸福，獲得人生更完整的成就。