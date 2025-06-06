有福同享！警察節放假 消防署：明年119消防節比照辦理

內政部公布警察節放假，消防署也表示，依照紀念日及節日實施條例規定，明年的119消防節比照辦理也放假。

內政部今表示，依總統今年5月28日公布「紀念日及節日實施條例」授權，內政部據以訂定警察節放假規定，自今年6月15日警察節開始實施；警政署臉書網站「NPA署長室」今天也貼文，指出今年6月15日的警察節，意義格外不同。隨著「紀念日及節日實施條例」公布施行，警察節正式成為法定節日。

警察節可放假，那消防節呢？對此，消防署也表示，依照紀念日及節日實施條例規定，「1月19日消防節」依主管機關規定放假，因此明年的119「消防節」也將比照「警察節」方式辦理放假，而當天上班或留守人員則可以擇日請休。