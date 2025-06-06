二度出席警大畢業典禮 賴清德以「誠」勉勵警察勿吃案

中央警察大學今舉行「114年聯合畢業典禮」，包括博士、碩士及學士共410名畢業生與會，賴清德總統二度出席迎接「國家新力量」，他以「人身安全、顧好家庭、『誠』」勉勵，重申「不能夠吃案」，既無法改善治安狀況，也有負人民的託付，期許90期畢業生持續學習，以科技輔助執法，提升辦案能力。

賴清德說，中央警察大學是以貢獻國家、造福社會、服務人民的信念建校，也是國家栽培警政幹部搖籃，警政教育成功是治安工作基礎，因此去年520就職後第一次參加的畢業典禮就是警大，他以具體行動表達對警政教育的支持，和對警政工作的重視，今年很榮幸再度見證警大90期畢業生完成學業，藉此感謝師長教誨，栽培文武合一的國家新力量，同時也感謝家長支持孩子從事警職。

他以3點勉勵畢業生，第一點首重的就是「人身安全」，希望畢業生放在心裡的第一項工作就是安全，無論是打擊犯罪、維護正義，服務人民成為人民保母的警察，或是消防打火兄弟、海防守護的海巡，每項工作都充滿挑戰；安全不是推諉躲在後面，而是平時接受精實訓練、注意細節及標準作業程序，才能安全地完成工作。

第二點「顧好家庭」，正因為無法像正常工作般地上下班、接送孩子、幫忙做家事，在他從擔任立委到市長期間，很遺憾看到表現優秀的警消，卻因無法顧及家庭，發生夫妻離異或兒女管教問題，這對稱職的警消來說都是個遺憾；他提醒畢業生，未來面對勤務即使挑戰再大、工作再繁重，都要把家庭放心理，孝順父母、照顧家庭才會有幸福美滿的人生。

第三點則是以警大校訓「誠」字勉勵，他認為誠是有層次的，但首重是真實，也就是不自欺也不欺人，面對工作困難要了解自己的不足，無論是平常加強訓練，求助同伴或長官共同面對困難，也不要自我誇獎，更重要是不能夠吃案，明明有治安狀況我們卻自欺欺人，用吃案的方式解決，這不僅對治安改善沒有幫助，也沒辦法完成人民對我們得託付。

在為畢業生撥穗及頒發學位證書時，來自聖露西亞籍的犯罪防治研究所博士班畢業生先和賴清德咬耳朵，在獲得同意之後，隨即拿出手機和賴清德自拍，引起現場畢業生一陣鼓譟。

警大今年有410名學生獲頒學位，包括18名博士、100名碩士、194名四年制學士及98名二年制技術系學士。除了賴清德總統、內政部長劉世芳出席外，由於警大畢業生未來將全數投入警政、消防、移民、矯正、海巡及國安等相關機關，包括警政署長張榮興、消防署長蕭煥章、移民署長林宏恩、矯正署長周輝煌及海巡署長張忠龍，也共同列席歡迎新進人力加入治安體系。