2030生物多樣性國土面積 台估38%高於聯合國目標

聯合國生物多樣性公約要求各國於2030年，須有30%國土面積受有效庇護。台灣雖非聯合國會員，仍致力推動生物多樣性，林保署預估，2030年台灣生物多樣性國土面積可達38%。

農業部林業及自然保育署今天舉行「保育共生地認證方案」上路記者會，署長林華慶說，這項方案是呼應聯合國生物多樣性公約「昆明/蒙特婁框架」提出的OECMs（Other effective area-based conservation measures其它有效保育場域）措施，也就是除法定保護區外，盼透過里山社區、企業、民間團體及機關學校公私協力，打造無保護區之名，但具保育之實的生物多樣性場域。

林華慶說，OECMs與依法劃設的自然保護區不同，保育共生對於土地使用方式，並無任何法規限制，但其必須能展現長期且穩定的生物多樣性保育成效，也不損及經濟、社會與文化等多重價值，與林保署近年於國有林區之外推動的各項棲地保育政策不謀而合；所以台灣認證的陸域OECMs稱為「保育共生地」，強調是人類生活、經濟生產與生態保育和諧共生的場域。

林保署統計，目前台灣依據各類自然保育法規設立的自然保護區域，已涵蓋19.2%的陸域面積，並形成「中央山脈保育廊道」，有效保護中高海拔森林生態系。

不過，林保署發現，國有林外的淺山、平原與海岸地區，因人口稠密，長期人為開發導致棲地流失與破碎化，衝擊生物多樣性與生態系服務功能。

林華慶說，林保署從2009年開始推動淺山地帶的重要農田生態系復育，2011年導入「里山倡議」，並以「社區林業」為基礎，鼓勵在地社區維護自然資源，營造具保育功能的永續農田生態系，成為無保護區框架、卻有保育區功能的空間場域，這些場域就可申請認證為保育共生地。

林華慶提到，不少公民營單位或企業有低度利用的閒置土地，也對生態保育有意願，例如國產署、中華電信及中油公司，就可申請保育共生土地認證，引導土地所有者或經營管理者，營造兼顧生物多樣性資源保育的場域。

林保署估計，經由保育共生土地認證，以及將保安林納為保護區，2030年台灣生物多樣性受保護的國土面積可達38%。

首波保育共生地認證，自即日起至8月15日受理申請，根據林保署公布的申請資格，自然人、法人、機關、機構及團體都可申請，無土地面積限制，但在生物多樣性方面，須符合7項指標中的其中1項，例如：瀕危動植物之現存、潛在棲息及生長範圍或其復育場域；具生物多樣性保育功能之文化生活地景；特殊或完整之天然棲地或生態系等。