內政部公布警察節放假 員警問「當天周日有補假？」

內政部今表示，依「紀念日及節日實施條例」授權，訂定警察節放假規定，自今年6月15日警察節開始實施；消息傳到基層員警耳裡，不少人難以置信，有員警開心指「自己的節日終於可以放假」，但有員警問「今年警察節剛好是周日，有補假嗎？」

有高雄員警隨後提供接獲的警政署發函指出，「今年警察節6月15日適逢周日，非輪班（休）人員於次一上班日亦即6月16日（星期一）可補假1天。一般行政及 技術人員、約聘（僱）人員、臨時人員、技工、工友 、駕駛等，於6月16日放假1天。」

內政部表示，依總統今年5月28日公布「紀念日及節日實施條例」授權，內政部據以訂定警察節放假規定，自今年6月15日警察節開始實施，讓每年警察節成為全國警察機關、學校專屬的榮耀假期。

此消息經媒體披露後，高雄有基層員警瘋傳內政部的新聞稿資料，有員警指出，「是遲來的幸福，早該給了」；還有員警難以置信地問「警察節可以放假，是真的還是假的？」

有員警則認為，當天還是有員警要輪值、上班，應該讓不能休假的員警比照51勞動節時勞工上班日給雙薪，也有員警認為警察節休假一天，還不如加發一天薪水比較實在。

也有員警發現今年6月15日的警察節，剛好落在周日，內政部宣布今年警察節可放假一天，那是否可以補假呢？放假規定還說清楚才是。