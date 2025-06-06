NPA署長室賀警察節放假「守護不打烊」 基層警希望增加警力

警政署臉書網站「NPA署長室」今天貼文，指出今年6月15日的警察節，意義格外不同。隨著「紀念日及節日實施條例」公布施行，警察節正式成為法定節日，這是國家對警察使命與貢獻的高度肯定。

貼文指出，警察的工作，從捍衛治安、維護秩序、掃黑肅槍、打詐緝毒，到每一通報案電話、每一次深夜巡邏，「平安」從不是理所當然，是全體警察全年無間斷、日夜守護的成果。

貼文說，守護不打烊、治安無空窗，「即使在專屬警察的節日裡，許多同仁仍需堅守崗位、在第一線執勤」。警政署表示，已請各單位妥善安排補假、確實保障權益。

貼文感性指出，謝謝每位警察同仁，身處不同崗位、肩負不同任務，齊力撐起治安，讓「平安」成為全民最安心的習慣。

最後貼文表示，「這是警察節成為法定節日的第一年，這份榮耀，獻給始終堅持努力的你。」、「警察節快樂，謝謝你，一直都在。」

台北市大安警分局，今天凌晨執行臨檢勤務，遭蔡姓詐欺通緝犯衝撞，警方共開12槍還擊制止，鄭姓及沈姓兩名警員受傷。

台北市警察局表示，台北市身為全國首善之都，平時各項勤務工作繁重，又常面對高危險性的情況，今天又有兩名同仁因公受傷，警察局欣見警察節成為法定節日及放假日，也不捨同仁辛苦與受傷，已經要求各單位，確實保障每名同仁的補假權益。