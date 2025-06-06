快訊

科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

3天前才發文…29歲美妝男神金鐘碩驚傳離世 昔參加戀綜圈粉

聽新聞
0:00 / 0:00

NPA署長室賀警察節放假「守護不打烊」 基層警希望增加警力

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警政署「NPA署長室」，表示欣見警察節成為法定假日。記者廖炳棋／翻攝
警政署「NPA署長室」，表示欣見警察節成為法定假日。記者廖炳棋／翻攝

警政署臉書網站「NPA署長室」今天貼文，指出今年6月15日的警察節，意義格外不同。隨著「紀念日及節日實施條例」公布施行，警察節正式成為法定節日，這是國家對警察使命與貢獻的高度肯定。

貼文指出，警察的工作，從捍衛治安、維護秩序、掃黑肅槍、打詐緝毒，到每一通報案電話、每一次深夜巡邏，「平安」從不是理所當然，是全體警察全年無間斷、日夜守護的成果。

貼文說，守護不打烊、治安無空窗，「即使在專屬警察的節日裡，許多同仁仍需堅守崗位、在第一線執勤」。警政署表示，已請各單位妥善安排補假、確實保障權益。

貼文感性指出，謝謝每位警察同仁，身處不同崗位、肩負不同任務，齊力撐起治安，讓「平安」成為全民最安心的習慣。

最後貼文表示，「這是警察節成為法定節日的第一年，這份榮耀，獻給始終堅持努力的你。」、「警察節快樂，謝謝你，一直都在。」

台北市大安警分局，今天凌晨執行臨檢勤務，遭蔡姓詐欺通緝犯衝撞，警方共開12槍還擊制止，鄭姓及沈姓兩名警員受傷。

台北市警察局表示，台北市身為全國首善之都，平時各項勤務工作繁重，又常面對高危險性的情況，今天又有兩名同仁因公受傷，警察局欣見警察節成為法定節日及放假日，也不捨同仁辛苦與受傷，已經要求各單位，確實保障每名同仁的補假權益。

台北市東區一帶的派出所林姓警員表示，多一天假當然很好，尤其又是以警察節名義放假，可以提升警察榮譽及士氣，但他也指出，警察平時工作相當繁重，尤其在台北市蛋黃區服務的警察，工作內容堪稱包山包海，希望政府能增加警力，減輕基層警察工作負擔。

警政署「NPA署長室」，表示欣見警察節成為法定假日。記者廖炳棋／翻攝
警政署「NPA署長室」，表示欣見警察節成為法定假日。記者廖炳棋／翻攝

警察 節日

延伸閱讀

慰勉警察人員全年無休 內政部宣布今年警察節開始放假

樂天球團吉祥物「猿氣小子」 同台大頭警察娃娃反詐

警局長慰問台南殉職雙警命案家屬 關心案情審理進度

這分局警察節捐血好澎湃！ 鹹酥雞、薯條讓員警免費吃

相關新聞

二度出席警大畢業典禮 賴清德以「誠」勉勵警察勿吃案

中央警察大學今舉行「114年聯合畢業典禮」，包括博士、碩士及學士共410名畢業生與會，賴清德總統二度出席迎接「國家新力量...

NPA署長室賀警察節放假「守護不打烊」 基層警希望增加警力

警政署臉書網站「NPA署長室」今天貼文，指出今年6月15日的警察節，意義格外不同。隨著「紀念日及節日實施條例」公布施行，...

警大畢典賴清德喊「不要吃案」 基層警「嗤之以鼻」

中央警察大學今舉行「114年聯合畢業典禮」，包括博士、碩士及學士共410名畢業生與會，賴清德總統二度出席，於典禮上致詞期...

賴總統赴警大畢典籲別吃案 基層揪1點打臉：與實況有落差

賴清德總統今天出席警察大學畢業典禮，他除祝賀學生畢業、勉勵畢業生成為人民保母外，他還以警大校訓「誠」，希望畢業生不能用吃...

賴總統提「三大要點」 勉警大畢業生莫忘初衷

賴清德總統6日上午出席「中央警察大學114年聯合畢業典禮」，他致詞時提出三要點，期勉畢業同學莫忘初衷，注意安全、兼顧家庭...

有福同享！警察節放假 消防署：明年119消防節比照辦理

內政部公布警察節放假，消防署也表示，依照紀念日及節日實施條例規定，明年的119消防節比照辦理也放假。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。