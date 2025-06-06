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航空公司推軍人優先登機 基層嘆恐「看得到、吃不到」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
華航等6家國籍航空公司國際線航班同步推出「軍人優先登機服務」，只要憑軍人身分證就能優先登機。不過官兵反映，國防部明文規定，官兵不得攜帶身分證明。記者甘芝萁／攝影
華航等6家國籍航空公司國際線航班同步推出「軍人優先登機服務」，只要憑軍人身分證就能優先登機。不過官兵反映，國防部明文規定，官兵不得攜帶身分證明。記者甘芝萁／攝影

交通部宣布，為了感謝對於國軍長期守護國家的貢獻，6家國籍航空將從7月起同步推出「軍人優先登機服務」，只要憑軍人身分證就能優先登機，不過基層官兵卻反映，國防部明文規定出國官兵不得攜帶身分證明。航空公司的美意恐怕又是「看得到卻吃不到」。

為表達對國軍長期守護國家安全的感謝，華航等6家國籍航空公司國際線航班，同步推出「軍人優先登機服務」。交通部長陳世凱與國防部長顧立雄今日出席記者會，陳世凱宣布，從7月起，所有的現役軍人在登機的時候，只要拿出軍人身分證，就可以優先登機。

顧立雄則說，目前已開放軍人自由行，盼能讓軍人自由行的政策更往前推進，讓軍人得到休假的便利感、榮耀感。他並說，會利用莒光日教學、青年日報，還有社群平台來大力地來推廣這個措施，第二階段會來檢討是否讓軍人的眷屬也一起優先登機。

不過，基層官兵卻感嘆「看得到卻吃不到」，官兵反映，根據「國軍人員身分證明管理要點」第4點的「管理規定」第3項明定「奉准出國之國軍人員，不得攜帶身分證明出國。」

基層官兵不解表示：「出國文令說不能帶軍證出國，結果現在又說出示軍證優先登機？」還有官兵也反映，優先登機禮遇僅適用國際線，但軍人出國多半屬休假、受訓、開會等，畢竟機會較少，反而國外離島駐防官兵搭機的機會較多，若不能適用於國內航線，其實實際效益不大。

軍人 身分證

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