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聖克里斯多福主辦永續島嶼峰會 台灣組團展淨零決心

中央社／ 台北6日電

外交部表示，台灣組團參與友邦聖克里斯多福及尼維斯主辦第3屆「全球永續島嶼峰會」，透過「榮邦計畫」與克國攜手合作，為兩國的永續家園創造福祉，並展現台灣推動成為淨零島嶼的努力與決心。

外交部今天發布新聞稿指出，第3屆「全球永續島嶼峰會」（Global Sustainable Islands Summit, GSIS）於5月27日至29日在聖克里斯多福及尼維斯舉行，聚焦島國發展永續能源、建築創新、糧食安全及提升韌性以因應氣候變遷。

外交部表示，同為島國的一分子，外交部長林佳龍非常重視，指示外交部及駐聖克里斯多福及尼維斯大使館與環境部、學者專家組團與會，透過「榮邦計畫」與克國攜手合作，為兩國的永續家園創造福祉，並展現台灣推動成為淨零島嶼的努力與決心，成果豐碩。

克國於開幕式強調，台灣是克國追求永續島嶼國家進程的關鍵夥伴，呼籲與會各方應與台灣在內等島嶼國家持續深化友好夥伴關係；環境部長彭啓明以預錄影片方式，在「永續島嶼國家議程」（SustainableIsland State Agenda, SISA）播放。

彭啓明感謝克國政府長期支持台灣的國際參與，宣揚台灣近年應對氣候變遷的努力與成果，並呼籲與會者共同齊心面對永續議題的挑戰；克國另安排宏碁董事長施振榮以預錄影片宣揚台灣企業永續發展貢獻與成就，2部影片皆獲全場人士熱烈迴響。

外交部說明，台灣代表團積極參與今年大會活動，包括清華大學永續學院院長范建得及工研院淨零永續學院講師連振安，分別參與「治理、創新、氣候行動：建構島嶼永續未來」，以及「建構更好的明日：以創新為工具設計永續未來」場次。

范建得和連振安指出，台灣同為島嶼國家最前線，以強化治理架構與行動規劃、推動數位治理與低碳轉型雙軸整合、深化氣候融資與碳市場機制國際合作3策略，說明台灣的角色與重要性，期盼與島嶼國家合作共榮，以及總統府氣候變遷對策委員會已宣示台灣「淨零台灣、韌性家園」的願景，配合台灣六大部門12項淨零關鍵戰略，將以低碳綠能科技發展及碳市場制度，逐步實現淨零目標。

淨零 永續 外交部

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