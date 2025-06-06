快訊

狗狗走失兩個月與主人重逢 滿眼是淚撲向爸爸的懷抱：原來我沒被拋棄

雨彈升級！氣象署發布豪雨特報 北到南、東部16縣市大雨

喬好了！ 軍人加薪、退役上校以上子女教育補助 下午三讀

「不是因為懷舊 而是因為理性」童子賢再倡議台灣應核綠共存

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
和碩董事長童子賢（左）表示應鼓勵核綠共存，綠能最重要的應該是取代煤炭跟天然氣。記者邱德祥／攝影
和碩董事長童子賢（左）表示應鼓勵核綠共存，綠能最重要的應該是取代煤炭跟天然氣。記者邱德祥／攝影

和碩董事長童子賢今日在股東會後記者會上，強調自己兩年半前，考量台灣長期將面臨電力成本、碳排壓力與產業需求等多重挑戰，才會公開呼籲台灣應以務實態度重新思考能源政策，如今他依然認為，台灣應重新思考「核綠共存」做法，核能延役應以科學與安全標準為基礎審慎研議，「不是因為懷舊，而是因為理性」。

台灣最後一座核能發電機、核三廠2號機上月除役，台灣進入非核家園。童子賢今日與共同執行長鄭光志、鄧國彥親自出席股東會後記者會，再次談及備受關注的能源議題。

他重申，全球主流工業國家正重回核電懷抱，台灣更不該在發展綠能的同時排斥核能，他說，全台灣的電力使用，絕大多數都用在非常有價值的地方，像是先進半導體產業、AI運算，甚至推動電動車，都需要大量電力支援，加上民生與傳統工業的基本需求，預估再過一、兩年，全台用電量會超過3000億度。

童子賢解釋，目前台灣每年用電約為2950億度，若每度電價格提高1元，整體社會成本將增加3000億元；若漲2元至3元，全國每年支出可能多出6000億至9000億元，對民生與產業皆將造成重大衝擊。他強調，正是基於這些數據分析與長期觀察，才促使他在兩年半前公開表態支持核能延役。

童子賢進一步重申「核綠共存」，強調當前地球暖化已非遙遠議題，而是直接威脅未來30至50年的生存環境，包括導致氣候變遷、物種滅絕與海平面上升，「我個人是深信：如果沒有處理好，在未來30年、50年會威脅到我們，會對我們的子孫，會對我們的下一代跟下下一代所生存的這個星球產生威脅」，他說「這已經不是單純的經濟成長、或經濟成長率問題」。

童子賢表示，台灣不應在發展綠能的同時排斥核能，否則可能錯失穩定電力供應與減碳並行的機會，「千萬不要發展綠能以後，就排斥核能，綠能發展的最重要的應該是取代煤炭跟天然氣」。他說，應該讓成本已經攤的很低的核二、核三廠恢復運轉，為何一定要丟棄？

童子賢說，這就好像家裡開的車子，已經用了6年，但規定6年後一定要廢棄，這不是很奇怪的思考邏輯嗎？如果6年零一天後，它（車子）還是好好的，那是不是應該務實一些，讓車廠做保養、檢查安全？而核二、核三過去6年成本很低，「為什麼你一定要把它丟掉，去尋找其他更貴的方法？」

童子賢也憂心核電人才因此流失，指出台灣廢核後，不只能源結構有問題、核電人才也恐逐漸消失，致台灣在國際間更落後，台灣過去40年累積的核工人才若因廢核政策流失，未來要再重啟，會面臨更高的門檻。

核電 核能 核三廠

延伸閱讀

2028無煤中火通過！盧秀燕代台中感謝 一句話連說3次怒嗆中央

挺黃仁勳談核能 三三會林伯豐：最大笑話是台灣不缺電但會停電

童子賢籲省能源開支 挹注健保醫療和高等教育

童子賢嘆台灣長年重生產、輕應用 呼籲：把AI熱潮變經營助力

相關新聞

慰勉警察人員全年無休 內政部宣布今年警察節開始放假

立法院會上月三讀通過紀念日及節日實施條例，除勞動節改全國放假，還增小年夜、孔子誕辰紀念日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日...

NPA署長室賀警察節放假「守護不打烊」 基層警希望增加警力

警政署臉書網站「NPA署長室」今天貼文，指出今年6月15日的警察節，意義格外不同。隨著「紀念日及節日實施條例」公布施行，...

航空公司推軍人優先登機 基層嘆恐「看得到、吃不到」

交通部宣布，為了感謝對於國軍長期守護國家的貢獻，6家國籍航空將從7月起同步推出「軍人優先登機服務」，只要憑軍人身分證就能...

「不是因為懷舊 而是因為理性」童子賢再倡議台灣應核綠共存

和碩董事長童子賢今日在股東會後記者會上，強調自己兩年半前，考量台灣長期將面臨電力成本、碳排壓力與產業需求等多重挑戰，才會...

影／7月1日起國籍航空提供軍人優先登機禮遇

民航局推動「國籍航空業者提供軍人優先登機服務」，上午交通部長陳世凱、國防部長顧立雄出席活動力挺，未來國軍人員在我國機場搭...

感謝守護國家安全 6家國籍航空「國際線」7月起軍人優先登機

為表達對國軍長期守護國家安全的感謝，華航等6家國籍航空公司國際線航班，將同步推出「軍人優先登機服務」。交通部長陳世凱與國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。