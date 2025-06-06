「不是因為懷舊 而是因為理性」童子賢再倡議台灣應核綠共存

和碩董事長童子賢今日在股東會後記者會上，強調自己兩年半前，考量台灣長期將面臨電力成本、碳排壓力與產業需求等多重挑戰，才會公開呼籲台灣應以務實態度重新思考能源政策，如今他依然認為，台灣應重新思考「核綠共存」做法，核能延役應以科學與安全標準為基礎審慎研議，「不是因為懷舊，而是因為理性」。

台灣最後一座核能發電機、核三廠2號機上月除役，台灣進入非核家園。童子賢今日與共同執行長鄭光志、鄧國彥親自出席股東會後記者會，再次談及備受關注的能源議題。

他重申，全球主流工業國家正重回核電懷抱，台灣更不該在發展綠能的同時排斥核能，他說，全台灣的電力使用，絕大多數都用在非常有價值的地方，像是先進半導體產業、AI運算，甚至推動電動車，都需要大量電力支援，加上民生與傳統工業的基本需求，預估再過一、兩年，全台用電量會超過3000億度。

童子賢解釋，目前台灣每年用電約為2950億度，若每度電價格提高1元，整體社會成本將增加3000億元；若漲2元至3元，全國每年支出可能多出6000億至9000億元，對民生與產業皆將造成重大衝擊。他強調，正是基於這些數據分析與長期觀察，才促使他在兩年半前公開表態支持核能延役。

童子賢進一步重申「核綠共存」，強調當前地球暖化已非遙遠議題，而是直接威脅未來30至50年的生存環境，包括導致氣候變遷、物種滅絕與海平面上升，「我個人是深信：如果沒有處理好，在未來30年、50年會威脅到我們，會對我們的子孫，會對我們的下一代跟下下一代所生存的這個星球產生威脅」，他說「這已經不是單純的經濟成長、或經濟成長率問題」。

童子賢表示，台灣不應在發展綠能的同時排斥核能，否則可能錯失穩定電力供應與減碳並行的機會，「千萬不要發展綠能以後，就排斥核能，綠能發展的最重要的應該是取代煤炭跟天然氣」。他說，應該讓成本已經攤的很低的核二、核三廠恢復運轉，為何一定要丟棄？

童子賢說，這就好像家裡開的車子，已經用了6年，但規定6年後一定要廢棄，這不是很奇怪的思考邏輯嗎？如果6年零一天後，它（車子）還是好好的，那是不是應該務實一些，讓車廠做保養、檢查安全？而核二、核三過去6年成本很低，「為什麼你一定要把它丟掉，去尋找其他更貴的方法？」

童子賢也憂心核電人才因此流失，指出台灣廢核後，不只能源結構有問題、核電人才也恐逐漸消失，致台灣在國際間更落後，台灣過去40年累積的核工人才若因廢核政策流失，未來要再重啟，會面臨更高的門檻。