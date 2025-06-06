國合會推自製全新節目 開箱台灣援外第一現場

國合會今天推出全新自製談話性節目「Team Taiwan 闖世界」第1、2集，預計在國合會YouTube頻道及社群平台上線。國合會駐外人員、海外實習生及海外志工在節目分享援外第一線真實故事與人生經驗，盼讓民眾感受台灣援外工作的溫度與內涵。

財團法人國際合作發展基金會今天表示，節目由國合會副秘書長謝佩芬主持，首集主角為國合會人道援助處的助理管理師謝庭瑜，她在節目中說，父母在捷運站看到國合會海外志工宣傳，「推坑」要她報名；她大學畢業即赴泰國清萊的華語高中，擔任國合會英文教學志工，後因擔任導師與當地學生建立深厚情感，毅然決定延長原本1年任期為2年，陪伴學生考上大學。

謝庭瑜回顧，若能再選擇一次，當初排名第3志願的泰國仍會是志工首選，而她正是因這個經歷，決定投身國合會正職行列，目前即負責海外志工及人道援助業務。

國合會表示，第2集主角是國合會駐印尼技術團技師王國恩，他分享過去在中美洲擔任外交替代役及國合會技師經驗，曾被一名持槍警衛叫住，當下冷汗直流，擔心是否遭遇危險；未料警衛只是想知道自己名字翻成中文怎麼寫，他們最後還成為朋友並承諾「我會用生命保護你」，也因此了解到，駐外生活唯有真心融入當地，才能翻轉刻板印象。

王國恩指出，大學時就交往的妻子起先並不適應駐外生活，在中美洲邊吃漢堡邊落淚，如今妻子辭職全心陪伴他，並相當融入印尼當地社區，而他自己工作時也習慣穿著當地服飾batik（巴迪服，蠟染布料），並在節目介紹自己身上batik花樣的由來。

謝佩芬表示，國合會在外交部長林佳龍「人人都是外交官」號召下，嘗試以多元創意方式推動公眾外交。此次繼先前推出校園大使赴史瓦帝尼拍攝實境節目「我的國合會見習日記」、以國合會員工為主角的短影音節目「國合會吉霸芬」後，再推出「TeamTaiwan 闖世界」訪談節目，將訪談對象擴大到國合會志工、實習生，希望讓民眾感受台灣援外工作的溫度與內涵，並吸引更多優秀人才投入援外行列。

國合會指出，技術團的每1位駐外技術人員都是「Team Taiwan」成員，動輒有至少2、3國以上駐地經驗，因此將此系列節目命名「Team Taiwan 闖世界」，預計在國合會官方YouTube頻道及社群平台上線，並推出Podcast同名節目，每兩週更新一集。