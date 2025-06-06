慰勉警察人員全年無休 內政部宣布今年警察節開始放假

立法院會上月三讀通過紀念日及節日實施條例，除勞動節改全國放假，還增小年夜、孔子誕辰紀念日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日4天。內政部今表示，依「紀念日及節日實施條例」授權，訂定警察節放假規定，自今年6月15日警察節開始實施。

內政部表示，依總統今年5月28日公布「紀念日及節日實施條例」授權，內政部據以訂定警察節放假規定，自今年6月15日警察節開始實施，讓每年警察節成為全國警察機關、學校同仁專屬的榮耀假期，以慰勉警察人員365天全年無休站在第一線打擊犯罪，確保民眾得以安居樂業的辛勞，並激勵警察人員工作士氣。

內政部說明，在警察勤務24小時不打烊、治安無空窗、民眾安心前提下，全國各警察機關、學校得依轄區特性、治安狀況及勤務需求等因素，規畫所屬人員放假事宜，期全體警察同仁持續蓄積力量，一起守護臺灣的安全與安定。

紀念日及節日實施條例三讀條文中，節日的部分增訂，農曆7月15日中元節、農曆9月9日重陽節、小年夜、1月19日消防節、立春日農民節、3月30日國際醫師節、農曆4月8日佛陀誕辰日、5月12日國際護理師節、5月第2個星期日母親節、6月5日環境日、6月8日國家海洋日、6月15日警察節、7月1日漁民節、8月8日父親節、8月第4個星期日祖父母節、9月9日國民體育日、11月8日海巡節、12月3日身心障礙者日、12月10日人權日、12月18日移民日。