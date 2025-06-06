感謝守護國家安全 6家國籍航空「國際線」7月起軍人優先登機

為表達對國軍長期守護國家安全的感謝，華航等6家國籍航空公司國際線航班，將同步推出「軍人優先登機服務」。交通部長陳世凱與國防部長顧立雄今天出席記者會，除向國軍弟兄與航空公司表達謝意，也宣布此一服務將於7月起實施。

陳世凱、顧立雄與代表國籍航空業者致詞的華航董事長高星潢，均肯定國軍長年以來為守護國家安全所做的貢獻。高星潢強調，軍人是國家的脊梁，他們平時嚴格訓練，戰時挺身而出，這些奉獻、勇氣和忠誠是國人幾十年來得以安居樂業的基石。

陳世凱說，非常感謝台灣六家的國籍航空，今天特別主動來推出軍人優先登機的尊榮方案，給所有的國軍。我們都敬軍都愛軍，台灣社會要穩定要發展，最重要的是軍人在第一線無私的奉獻，讓我們國家能夠安定、讓我們人民能夠安心。

陳世凱說，7月起，針對所有的現役軍人在登機的時候，只要拿出軍人身分證，就可以優先登機，讓所有的軍人有感，感受到人民跟所有的企業對軍人的尊敬跟敬愛。

顧立雄說，此方案推出後應該會來多多宣導，會利用莒光日教學、青年日報，還有社群平台來大力地來推廣這個措施，第二階段會來檢討是否讓軍人的眷屬也一起優先登機。

對於未來有多少現役軍人能受惠？顧立雄並未明確說明，不過他強調，目前已開放軍人自由行，現在搭配國籍航空的優先登機服務，盼能讓軍人自由行的政策更往前推進，讓軍人得到休假的便利感、榮耀感。

陳世凱表示，國籍航空公司提供軍人優先登機服務，象徵對軍人長期守護國家的尊崇與肯定，讓軍人在生活中感受到國人的關懷與支持。未來交通部也將持續與各界攜手合作，推動更多有意義、有感受的服務措施，向我國現役軍人表達崇高的敬意。

顧立雄對業者提供這樣的服務表達感謝，強調這個看似平凡的安排，卻也是對軍人恪守職責的肯定與感謝。提升了軍人地位，也提升了官兵的榮譽感，讓他們為國貢獻的價值獲得最好的詮釋，相信國軍也會倍感榮耀。

交通部民用航空局表示，7月1日開始，國籍航空公司於航班進行登機作業時，將透過登機廣播邀請軍人優先登機；現役軍人本人出示軍人身份證供識別後，在我國機場搭乘中華、長榮、星宇、台虎、華信及立榮6家國籍航空公司的國際線航班，將可享有優先登機禮遇。