中悦耑悦均價43萬 隱形富豪 轉戰桃園中路

耑悦外觀實景。 圖／中悦建設提供

低調實力派，相繼選擇耑悦

市面上，有些人喜歡熱鬧繁華，但有一群隱富族群，更喜歡靜謐綠意。不是為了話題，而是為了回歸寧靜、低調的生活居所。【耑悦】便在中路特區的市心秘境中嶄露頭角，鎖定齊質百坪的產品定位，滿足高端自住需求者對於隱密與生活質地的高度要求。

這些人不在媒體上高談闊論，但經常在機場、高鐵、總部之間穿梭。之所以選擇【耑悦】，正是因為它位處中路核心，2分鐘南桃園交流道口，串聯國道一號、國道三號，地理位置佳，20分鐘內到達高鐵桃園站、桃園機場，符合需要跨區移動頻繁的企業主習性。便捷交通搭配市心機能，成為富豪的購屋新熱點。

百坪至上，定義生活的格調

對隱富族群來說，住得好，從來不只是大而已。A2棟一層兩戶雙梯、二進式玄關，創造完美私領域的界線，守護不被打擾的返家轉場。獨立式書房，隔絕外界雜音，享受靜思、獨處的遺世獨立。齊質百坪，讓您在閱讀、更衣、休息區域各有歸屬的空間規劃中放下、放空，享受完全Me Time的能量滋養。

耑悦實品屋實景。 圖／中悦建設提供

【耑悦】對這些人來說，不只是擁有私生活領域的極大，更是一種格調的表述。在這裡，每個人都能擁有屬於自己的安靜角落，不干擾、也不被打擾。用剛剛好的距離，才能真正為彼此的感情增溫，不必勉強寒暄、不必偽裝，讓真正的自己得以休息。從「社交的疲憊」中抽離，才是隱富族群最難得的奢侈。

回家即渡假，極致放鬆

對這些人來說，最稀有的不是空間本身，而是與世隔絕的自在。【耑悦】為他們預留一個沒有社交壓力、全然隱私的空間。在這裡，銅銀離子泳池、健身房、濃綠中庭、瑜珈室皆可輕鬆享受，不用面對人群的目光，在安心、自在的場域放鬆。空間回歸純粹，生活才真正療癒，是專屬企業家的市心度假奢嶼。

耑悦咖啡廳實景。 圖／中悦建設提供

【耑悦】從產品設計開始，就選擇做對的事：堅持百坪齊質、不做混合格局，只為聚集真正懂的人。這樣的堅持，也讓住戶多為高資產自住者，相近的價值觀、單純的社區氛圍，成為內行人買房時最難得的一環。在百坪越來越稀有的市場裡，【耑悦】以均價43萬，成為低調企業家的不二選擇。

「中悦耑悦」A2-10F為實品屋，車位及實品屋裝潢另計。 圖／中悦建設提供

基本資料

中悦耑悦 | 中路特區｜精工落成・116・122坪

接待會館｜桃園市桃園區正光路808號

鑑賞專線｜03-356-6677