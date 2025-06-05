政院修正「律師法」 犯5年以上重罪停審律師證書或停職

不肖律師犯罪涉詐頻傳，行政院會今天通過「律師法」部分條文修正草案，擴大律師涉犯重大犯罪的範圍，故意犯最重本刑5年以上之罪，或故意犯罪因而發生死亡或重傷結果，經檢察官提起公訴，得停止審查律師證書，同時賦予律師懲戒委員會得命其停職，並定期審酌停止原因是否存在。

行政院長卓榮泰表示，律師身為在野法曹，肩負促進人權、維護社會公益的使命，如涉犯重大犯罪且經檢察官提起公訴，仍繼續執業，恐影響人民對司法制度的信賴，修正草案送請立法院審議後，請法務部積極與立院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序。

現行停止核發律師證書及相關停職規定為，犯最重本刑5年以上的特定「貪汙、行賄、侵占、詐欺、背信」等罪，或犯最輕本刑1年以上之罪，經檢察官提起公訴，法務部得停止審查律師證書；涉貪律師經檢察官起訴，或經宣判、改判無罪或非第7條之罪前，律師懲戒委員會得命繼續停止職務。

此次修法擴大律師涉犯重大犯罪的範圍，不限貪汙等罪，故意犯最重本刑5年以上之罪，或故意犯罪因而發生死亡或重傷結果且最重本刑亦為5年以上有期徒刑，經檢察官提起公訴，法務部得停止審查律師證書、律師懲戒委員會得命其停止執行職務。

另外，修法也擴大停止執行職務範圍及增訂定期審查，律師犯下「重大」犯罪經檢察官起訴，律師懲戒委員會命停止執行職務可定2年期間，修法也設下但書，若律師犯罪行為經宣判、改判無罪或非第7條之罪範圍前，仍得繼續命其停止執行職務。