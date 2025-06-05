公務員高考一、二級考試 9/27起舉行暫定需用73名
考試院院會今天通過，民國114年公務人員高等考試一、二級考試第一試筆試9月27日至28日在台北及高雄2考區同時舉行。這2項考試是政府機關進用中高階文官重要管道，共設30類科（組），暫定需用名額73名。
考試院透過新聞稿說明，高等考試一級考試設法制等2類科，暫定需用名額3名；高等考試二級考試設一般行政（兩岸組一）等28類科（組），暫定需用名額70名；合計共設30類科（組），暫定需用名額73名。
考試院表示，有關這2項考試各類科（組）需用名額情形，將公告在考選部網站；另外關於應考資格、科目、題型、成績計算與錄取方式等，分別依考試規則等相關規定辦理，相關資訊將自6月6日起載明於應考須知，並預訂在6月23日至7月2日透過網路受理報名。
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