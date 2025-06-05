公務員高考一、二級考試 9/27起舉行暫定需用73名

•新華社今報導，廣州市公安局天河區分局5日發布懸賞通告，聲稱「公布中國台灣民進黨當局『資通電軍』（意指駭客網軍）指揮實施的非法網絡攻擊活動」，指其涉嫌多項違法犯罪，並點名對「寧恩緯」等20名參與實施網路攻擊活動的重要犯罪嫌疑人懸賞通緝，「請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲有關犯罪嫌疑人的有功人員，將按每名犯罪嫌疑人1萬元人民幣（約新台幣4萬元）的金額予以獎勵。」報導指，此次「一舉查實了20名犯罪嫌疑人真實身分」。

2025-06-05 12:23