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世界環境日 立委、民團籲政府建立食品碳足跡標示制

中央社／ 台北5日電

今天是世界環境日，民眾黨立委陳昭姿說，為落實低碳健康蔬食推廣，應具體標示碳足跡，政府應帶頭示範，建立清楚的碳標示制度，讓碳排放看得見、全民都能參與減碳行動，把世界環境日的理念，落實到日常。

陳昭姿與多個民間團體上午在立法院舉行「食物標示碳排放（碳足跡），讓消費者『看得見』」記者會，呼籲政府正視食材背後的環境成本，參考國際作法，儘速推動超市蔬果與餐廳菜單的碳足跡標示制度，讓民眾飲食能做出更低碳、健康的選擇，從源頭實踐減碳目標。

陳昭姿表示，據聯合國糧農組織統計，全球近1/4的溫室氣體排放來自農牧業，改變飲食習慣，成為淨零轉型不可或缺的一環，身為地球村一員，落實低碳健康蔬食推廣，應具體標示碳足跡。

陳昭姿說，推動低碳飲食不是限制，而是給消費者更健康、更永續的生活選擇。政府應帶頭示範，建立清楚的碳標示制度，讓碳排放看得見，讓全民都能參與減碳行動。並盼政府部門提出落實低碳飲食與碳足跡標示的時間表與具體執行方案。

台灣永續飲食轉型智庫理事長張祐銓表示，希望市售的食品及農產品都能盡快有碳排放標示，讓消費者作為採購參考。碳足跡標示是為讓消費者了解商品在生產到廢棄的生命週期中，所排放的溫室氣體，有助於比較同類商品的環境影響，做出低碳、環保的消費選擇。

監督施政聯盟召集人、前立委陳椒華說，日常生活中由飲食就能減碳，許多國際案例都證明，最容易接觸的超市和超商，是推動碳足跡標示最好的起點。政府應儘快從零售端「點」開始，逐步串聯到「線」上的供應鏈、到「面」上的全國性標示制度。

陳椒華表示，當超市的貨架、菜單上出現碳排放量，消費者就能做出更明智的選擇，真正把減碳落實在日常飲食裡。

碳足跡 碳排放

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