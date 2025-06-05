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網路平台成詐騙溫床 卓揆令：加註警語 加重刑罰

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

近期Meta旗下公司臉書才因廣告資訊揭露不完整挨罰百萬，行政院長卓榮泰指出，投資詐騙跟交友詐騙居高不下，應透過刑罰對平台加重要求，他並指示數發部一周內要求平台加註警語；數位部透露，近期又收到23件廣告資訊揭露不全案，將在收到Meta陳述意見書後，盡快做出裁罰。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述，卓榮泰指出，據統計，春節到2月份詐騙案件較低，3月到5月才緩步上升，雖比去年同期都要低，但上升情形仍須持續觀測，而案件雖然下降，但金額卻在提升，其中投資詐騙跟交友詐騙仍居高不下，網路平台上也衍生各式各樣新興詐騙手法。

針對網路平台不實廣告，卓榮泰除了提醒平台自律，也提到要加強管理。他說，希望165跟打詐指揮中心，要更辛苦且用全力阻止各種詐欺案件發生，迅速偵查破案，同時透過刑罰對平台加重要求，提高自律，強化內部管理，公部門也應善用打詐執法工具，讓公權力得以申張。

卓榮泰會中指示數發部，應要求平台加註警語，提醒使用者將要進入的平台中可能含有高危險性、高風險性存在，要提高警覺，也能多一層保護，如果發現不實，民眾可立刻到數發部的網路平台查證，或向165報案，並有相關連結，以期發生效用。

卓榮泰表示，請數發部一周內向平台要求，要下定決心，不能讓相似的犯罪情事重複，並出現上揚趨勢。他說，雖然政府人員的努力都有看到成效，但還是層出不窮，這部分要特別加強，並請內政部配合。

媒體追問，網路平台加註警語的內容與形式，數位部次長林宜敬舉例，目前已請通訊軟體Line加註「留意詐騙行為」的警語，若有陌生好友邀請是利用國外手機登記，Line也會加入相關警語，提醒用戶此人可能是詐騙集團

至於透過刑罰對平台加重要求是否涉及修法？林宜敬說明，數位部曾因Meta公司實名制廣告訊息揭露不全，已針對2案做出裁罰，5月21日又收到內政部所提的23案，皆為廣告資訊揭露不全，包含委託刊播者、出資者資訊不完整。

他說，數位部5月29日邀請法務部、台灣高檢署調查局、內政部、打詐指揮中心一起開會，Meta也列席說明，會後將發函請Meta陳述意見，依現行法規，Meta須於收文後7日內回覆陳述意見書，收到後將會盡快開會並做出裁罰。

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