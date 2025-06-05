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黑名單廠商一再得標 工程會：劣跡列採購扣分項目

中央社／ 台北5日電

警政署等單位採購防彈衣涉重大違失，國民黨立委洪孟楷今天表示，得標廠商三度被列為採購黑名單，但負責人卻仍用其他公司名義投標政府標案。工程會主委陳金德說，已啟動修法，負責人或公司劣跡會做為採購評審的扣分項目，下會期送立法院審查。

警政署、移民署及台灣銀行等單位採購防彈衣與防彈頭盔等安全配備，驗收作業涉有重大違失，例如廠商在防彈衣原有的車縫標籤上，另黏貼新的標籤，更新出廠序號與製造日期，也通過驗收，監察院為此糾正3機關。

立法院交通委員會今天審查技師法部分條文修正草案等案，邀請行政院公共工程委員會主任委員陳金德列席備詢。

國民黨立委洪孟楷說，警用防彈背心有瑕疵，相關得標廠商三度被列為採購黑名單，廠商在停權期間，負責人竟可以用其他公司名義繼續投標政府採購標案。之前討論希望政府採購法能增訂黑名單三振條款，防堵現行只管公司卻不管負責人的漏洞。

工程會副主委陳為祥表示，對於採購停權制度，各界有各種意見。因為公司是法人、非自然人，經營階層可能改變，如果把黑名單廠商負責人所有的公司都納入三振條款中，外界有質疑聲音，因此目前還在整合各界意見。

陳為祥指出，現在政府採購的指導原則是希望採用最有利標，如此會把投標廠商過去的實績也納入考核，且目前也有成立平台，如果機關發現廠商有履約問題可以到平台上通報，並透過平台篩選廠商。

洪孟楷則表示，這些措施都已經在做，但弊案還是層出不窮，代表這樣的制度無法防弊。對於劣跡斑斑的黑名單廠商負責人可以一再得到政府採購標案，全民做何感想，工程會作為中央主管機關做何感想。

陳金德指出，目前工程會正在進行政府採購法的修訂，6月或7月綜整後會報行政院審查。洪孟楷詢問，能否在下會期送立法院審議。陳金德說，照立委的意見，下會期送進立法院審查。

陳金德表示，有關三振條款，修法會有一些方式排除惡劣廠商，負責人個人或相關公司過去的劣跡會做為將來採購評審的扣分項目之一。工程會會想盡辦法防堵漏洞，這是修法最主要的重點之一，也會有相關的合約指引，讓各機關參考，作為招商的條件之一。

洪孟楷指出，他也會提修法版本，下會期共同討論，把漏洞補起來，不要讓民眾認為黑心廠商可以一再投標政府採購標案。

黑名單 陳金德 洪孟楷

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