林佳龍：欣見波蘭羅茲市與台南締姊妹市 勉深化合作

外交部長林佳龍昨天接見波蘭羅茲市長茲丹諾夫斯卡時表示，欣見訪團此行將與台南市長黃偉哲正式締結姊妹市協議，期盼雙方持續深化實質合作；茲丹諾夫斯卡則盼與台灣產業界共榮，尤其是影視及藝文產業。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於4日上午接見波蘭羅茲市（Łódź）市長茲丹諾夫斯卡（Hanna Zdanowska）、羅茲理工大學校長約威克（Krzysztof Jóźwik）、羅茲市市議員比爾斯卡（BeataBilska）、拉可夫斯基（Maciej Rakowski）及羅茲市府官員一行共6人，雙方就台波經貿、文化、學術與城市交流等議題深入交換意見。

林佳龍表示，歡迎茲丹諾夫斯卡再度訪台，並感謝去年11月訪問羅茲市期間的盛情接待。城市外交在台灣整體對外工作中扮演重要角色，欣見訪團此行將與台南市長黃偉哲正式締結姊妹市協議。台南市及羅茲市有許多共同點，期盼未來雙方持續深化實質合作，進一步拓展各領域的互動與交流，發展互惠共榮的夥伴關係。

茲丹諾夫斯卡指出，羅茲市歷史悠久，位居波蘭心臟地帶，交通四通八達，人文薈萃，且具堅實的工業基礎。近年羅茲市在經濟特區、周邊公路與機場建設的帶動下，經濟前景看好，期盼台灣產業界與該市共創榮景。此外，羅茲市近年積極發展影視及藝文產業，相信與台灣相關產業也有合作空間。

外交部說，台灣與波蘭共享自由及民主價值，外交部將持續推動與波蘭緊密合作，深化具韌性的夥伴關係，並為雙方人民締造永續繁榮與福祉。