瓜地馬拉總統：台瓜美半導體三角價值鏈 建立緊密關係

瓜地馬拉總統阿雷巴洛接受中央社專訪表示，台灣高科技產業走出自己的路，瓜地馬拉可以學習台灣的獨特經驗，尤其在半導體產業，瓜地馬拉掌握戰略位置，能串聯台灣、瓜地馬拉、美國三角半導體價值鏈，進而實質建立更強健的關係。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）首次出訪亞洲，第一站選在台灣，4日一抵達台灣，就在下榻飯店接受中央社獨家專訪。

阿雷巴洛啟程來台前曾透露，此行要促進瓜地馬拉的經濟與技術發展。他受訪時表示，台灣高科技產業走出自己的路，瓜地馬拉可以學習台灣非常獨特且重要的經驗，這可能要花上數年。

阿雷巴洛說，這次來台要實質建立更強健、密集的關係，而吸引對美出口的台企投資瓜地馬拉，不僅能強化台瓜關係，也能強化各自與美國的關係，美國對兩國而言都是關鍵角色。

阿雷巴洛表示，尤其在半導體領域，台灣能幫助瓜地馬拉辨別其價值鏈利基所在，這不僅是台瓜雙邊科技合作，且考慮到瓜地馬拉和美國之間的強健關係，可串聯台灣、瓜地馬拉、美國在高科技產業的三角價值鏈關係。

阿雷巴洛強調，瓜地馬拉想要吸引不同投資類型，不僅是要提升就業機會，也是要藉此做到技術移轉，讓高科技產業不僅在瓜地馬拉蓬勃發展，也促進區域中的經濟空間自中美洲一路向北到美國。瓜地馬拉北方與墨西哥接壤，人口約1750萬。

阿雷巴洛進一步說明，加拿大、美國、墨西哥形成的價值鏈，可以瓜地馬拉為起點往南延伸到整個中美洲，瓜地馬拉掌握串聯不同供應鏈的戰略位置，此種模式已在汽車產業看到成果，這對整個區域都有幫助，也促使中美洲、加勒比海地區在基礎建設方面的投資。

談到這次訪台與會對象，阿雷巴洛透露，他來台前，瓜地馬拉投資推廣署（ProGuate）已派員來台考察；這次率團訪台將與台積電等多個半導體大廠會談，並與台灣的紡織業者洽談投資，有些產業早已在瓜地馬拉投資。

阿雷巴洛特別提到，此行最期待參訪新竹科學園區，「這點子非常吸引人」，透過建立產業聚落，創造產官學之間綜效的模式對台灣非常管用，希望此行能觀摩學習。

阿雷巴洛4日至8日率經濟部和外交部等官員來台國是訪問，總統賴清德5日以隆重軍禮歡迎、國宴款待；阿雷巴洛也將出席外交部於5日下午舉辦的瓜地馬拉投資商機說明會，並參訪新竹科學園區管理局與相關企業等。