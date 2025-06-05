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1567名失業勞工獲子女就學補助 6/13撥款到位

中央社／ 台北5日電

勞動部今天表示，失業勞工子女就學補助113學年度第2學期申請案已完成審核，今天寄發審核結果通知單，合格者將於13日完成撥款；根據統計，有1567名勞工獲審核通過。

勞工若失業，子女就學學費恐造成沉重經濟負擔，勞動部提供失業勞工子女就學補助，就讀公立高中職子女每學期每名補助新台幣4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元；若獨力負擔家計等者，補助金額還會再加2成。

113學年度第2學期失業勞工子女就學補助日前開放申請，勞動部今天發布新聞稿指出，申請案已完成審核，今天將採掛號寄發審核結果通知單，並同時以簡訊通知申請人，13日完成撥款或寄送支票。

根據勞動部統計，113學年度第2學期失業勞工子女就學補助共有1576名勞工提出申請，補助子女人數為1836人，核發總金額約3693萬元。

勞動部指出，若對審核結果有疑義者，可撥打勞動部失業勞工子女就學補助受理小組諮詢專線（02）2500-7259、2500-7093洽詢，或7月4日前透過線上或書面提出複查申請，請申請人檢附審核結果通知單影本及相關證明文件提出申請。

勞動部也提到，114學年度第1學期失業勞工子女就學補助，將配合學校開學時間，預計9月開始受理申請，詳細受理日期及相關訊息，將公布於勞動部官網首頁/熱門推薦項下「失業勞工子女就學補助線上申請系統」（https://uwes.mol.gov.tw/login）查詢。

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