台大婦產科醫師性侵、性騷連環爆 監委立案調查

監察委員紀惠容、王幼玲今天表示，台大醫院2名婦產科醫師涉性侵、性騷擾案，後續處理是否妥適？ 已申請自動調查。

民進黨立委范雲日前表示，台大婦產科三年三起性騷案頻傳，但性騷擾多位醫師的台大婦產科C教授，直到近期才請辭婦產科醫學會理事長。醫師性騷、性侵案懲戒是否過慢過輕？如何跨系統聯結、強化懲戒時效？都要檢討。

二位監委今天表示，台大醫院黃姓婦產科住院醫師於急診執勤時涉性侵女病患，損害病人權益；另有婦產部名醫C教授被申訴性騷擾，經性平會調查屬實，卻仍擔任婦產科醫學會理事長，後引發各界議論，才在自己的臉書宣布辭去該職務。為瞭解實情，將進行調查。

二位監委指出，這兩名醫師之涉案情形、主管機關處理過程、結果及法令依據為何？針對黃姓醫師，相關醫療診治過程、監督及管理有無漏洞？針對C教授仍任婦產科醫學會理事長，有無違反相關規定？醫師若經調查，性侵害、性騷擾確定者，依規定是否能繼續執業？均有深入瞭解必要。