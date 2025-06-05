這次用雨天備案了 賴總統迎瓜地馬拉總統改府內接見

我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷訪台，賴清德總統今早原定主持軍禮歡迎阿雷瓦洛伉儷，但總統府稍早表示，因遇雨改於總統府敞廳舉行。

馬紹爾群島共和國總統海妮來台國是訪問，賴總統3日以軍禮迎接時突降大雨，兩國元首冒雨完成儀式。總統府回應活動是友邦元首出發前1小時決定採晴天或雨天備案，並稱「皆有晴雨兩種方案，所謂無雨天備案並非事實」

外交部長林佳龍當天在社群媒體表示，雨水在馬紹爾傳統文化中代表上天的祝福，這是兩國互訪期間，上天給邦誼最深祝福。

總統賴清德日前以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷，但典禮進行期間遇雨，賴清德雨海妮淋雨走過紅毯。國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤質疑表示，友邦淋雨缺應變，曝外交應變失能危機，是誰在惡整賴總統？