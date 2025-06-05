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這次用雨天備案了 賴總統迎瓜地馬拉總統改府內接見

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷應我國政府邀請率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍親自到場接機。記者黃仲明／攝影
我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷應我國政府邀請率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍親自到場接機。記者黃仲明／攝影

我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷訪台，賴清德總統今早原定主持軍禮歡迎阿雷瓦洛伉儷，但總統府稍早表示，因遇雨改於總統府敞廳舉行。

馬紹爾群島共和國總統海妮來台國是訪問，賴總統3日以軍禮迎接時突降大雨，兩國元首冒雨完成儀式。總統府回應活動是友邦元首出發前1小時決定採晴天或雨天備案，並稱「皆有晴雨兩種方案，所謂無雨天備案並非事實」

外交部長林佳龍當天在社群媒體表示，雨水在馬紹爾傳統文化中代表上天的祝福，這是兩國互訪期間，上天給邦誼最深祝福。

總統賴清德日前以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷，但典禮進行期間遇雨，賴清德雨海妮淋雨走過紅毯。國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤質疑表示，友邦淋雨缺應變，曝外交應變失能危機，是誰在惡整賴總統？

馬紹爾群島 賴清德 總統府

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