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兒女友貼「陪玩賣奶瞎妹」截圖回擊 王義川：已告誡兒感情事要處理好

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
女網友對王義川兒子爆料後，被部分網友出征是藍白側翼、中共同路人，她也在社群貼出疑似男方再交往對象反擊。圖／取自網路
女網友對王義川兒子爆料後，被部分網友出征是藍白側翼、中共同路人，她也在社群貼出疑似男方再交往對象反擊。圖／取自網路

民進黨立委王義川兒子被爆劈腿，一位自稱是王義川兒子前女友的女網友，在社群平台貼出多張截圖，指出談及婚嫁的兩人，結果今年5月突然被男方喊卡，後來得知男友與「陪玩賣奶瞎妹」交往，甚至加碼爆料王義川也是。女網友後來被部分網友出征是藍白側翼，她也在社群貼出疑似男方再交往對象反擊。

女網友在社群限時動態指出，王義川兒子從年初開始幾乎無性生活，甚至形容「懶覺也外包」，言辭激烈。她還爆料稱，王義川目前公開活動中現身的伴侶並非他的妻子，而是女友，並強調自己是實名爆料。

王義川今天受訪表示，這是小朋友的事情、感情的事情，現在大家都還在情緒上，身為人家父母，對女孩子的狀況可以理解。他已經告誡兒子，感情的事情自己要處理好；他沒見過兒子的女朋友，是前陣子才知道。

王義川指出，這件事連他本人也被牽扯，要再次說明，他的婚姻十幾年前就結束了，當時是很和平、和諧，他後續也做了澄清，如果網路上還有惡意影射將提告。

關於女網友在網路被出征是藍白側翼、中共同路人，王義川說，不用往那方面去想，這就是兩個人感情的事，不用再把它導到任何政治。

民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片

王義川

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