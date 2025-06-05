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世壯運閉幕式改歌詞扯著作權法 律師觀點：未侵犯授權人

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
世壯運開、閉幕式皆由北市府招標，廠商依規定取得音樂授權。圖／新北文化局提供
世壯運開、閉幕式皆由北市府招標，廠商依規定取得音樂授權。圖／新北文化局提供

新北市議員卓冠廷昨在議會質詢閉幕式玖壹壹歌曲「世界都看見」歌詞「我台灣來欸」被改成「阮作伙來欸」，被質疑未取得授權。並指新北文化局長沒拿到張䕒育合約，不過開閉幕式都是北市招標且獲授權。律思聯合法律事務所主持律師蕭逸華表示，法律觀點雙北市府沒有侵害著作人格權及財產權。

卓冠廷援引著作權法及智財局解釋令，表示公家機關辦活動若有「改作」當然要申請授權、付錢，一般合約結束也要結案報告。卓冠廷表示新北市府手上竟沒有合約，還要函文給台北市府才看得到合約。但事實上新北市府只負責閉幕式現場活動辦理，標案為2023年由台北市府招標。

而關於卓冠廷援引著作權法，律思聯合法律事務所主持律師蕭逸華指出，著作權分為兩大類包括著作人格權、著作財產權。

他說，著作人格權在於保護著作人的人格利益，如著作人的名譽、著作人的大眾形象，既然是人格，著作人格權就只有著作人本人可享有，不能讓與給其他人，也沒有辦法授權。

著作人格權有三種分別為公開發表權、姓名表示權以及禁止不當修改權。就世壯運閉幕玖壹壹歌曲「世界都看見」而言，較為相關是禁止不當修改權，此權利在於著作人享有禁止他人以扭曲、竄改等方法改變著作內容，導致著作人的名譽受損的權利，例如將武俠小說內容惡意竄改，摻入色情、暴力、猥褻內容，這就是侵害了著作人「禁止不當修改權」。閉幕式歌曲「世界都看見」，若以法律的觀點來說，雙北市政府客觀沒有侵害原歌詞著作人的「禁止不當修改權」，也就沒有侵害到著作人格權。

蕭逸華表示，著作財產權除了時常聽到的重製權、公開播送權之外，跟閉幕式歌曲較為相關的屬於改作權，也就是透過翻譯、編曲、改寫等方法，將原著作另為創作的權利，閉幕式歌曲就是改作歌詞，且著作財產權原則上可以轉讓、買賣，因此授權人可將所享有的改作權轉讓給他人。

他說，常見文字小說經授權後改作成電視連續劇或電影，或曲調相同的英文歌曲經授權後改中文歌詞，這都是很常見合法改作行為。如果經合法授權的被授權人基於其個人需求如活動安排、商業需求等，行使其合法取得的改作權，可說是被授權人合法行使權利範圍。

如果雙北市府有出資，透過合法的方式取得閉幕式歌曲「世界都看見」的著作財產權及改作權，基於閉幕式運作順暢上的需求、活動主題而進行改動原歌詞部分內容，屬雙北市府合法行使財產權利範圍，不至於到汙衊原著作，法律觀點而言，並沒有侵害其著作人格權及財產權。

財產 北市府

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