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卓冠廷為世壯運批文化局長 呂家愷：消費國際賽事搏聲量

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2025 雙北世界壯年運動會上月底在新北美術館辦閉幕典禮。本報資料照片
2025 雙北世界壯年運動會上月底在新北美術館辦閉幕典禮。本報資料照片

雙北世壯運上周在新北舉辦閉幕式，民進黨議員卓冠廷昨質詢爆發「台灣消音」以及玖壹壹歌曲「世界都看見」歌詞「我台灣來欸」被改成「阮作伙來欸」，指出兩大爭議延燒五日至今真相未明，連關鍵合約都還沒拿到，批評新北市文化局長張䕒育則堅不認錯，議員呂家愷則回擊卓冠廷根本是為政治目的刻意炒作，這種操作不但扭曲事實更傷害主辦團隊辛苦爭取國際賽事努力。

卓冠廷援引著作權法及智財局解釋令，表示公家機關辦活動若有「改作」當然要申請授權、付錢，一般合約結束也要結案報告。卓冠廷也表示主辦的新北市府手上竟沒有合約，還要函文給台北市政府才看得到合約，手上一紙合約都沒有，局長還在議會保證有授權。

國民黨新北市議員呂家愷反批，卓冠廷根本是為政治目的刻意炒作，把原本單純閉幕式演出，硬扯成所謂台灣消音、變更歌詞，這種操作不但扭曲事實更傷害主辦團隊辛苦爭取國際賽事努力。

呂家愷說，閉幕式演出內容本來就是依照表演設計與現場需求編排，歌詞的演唱調整也是演出編排一部分，現在卻被無限上綱成政治事件，完全是見獵心喜、消費國際賽事來博取政治聲量，這樣才是真正出賣台灣的國際形象。

呂家愷更呼籲，任何賽事本都應以多元開闊的心胸來與世界交流，本次世壯運明明讓選手感受到台灣的熱情與創意，希望民進黨議員在雞蛋裡挑骨頭的同時，不要忽略了民意代表該有的眼界與心胸。

呂家愷 卓冠廷

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