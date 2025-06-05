衰捲呂秋遠風暴 林智群回應「去照鏡子別飄過頭」讚他懂人設賺數千萬

網紅律師呂秋遠遭控始亂終棄爭議，因女方透過「作家H」直播發聲再掀討論。不過，「作家H」不滿律師林智群評論此事「見好就收」、「直播講一些有的沒的，只是讓大家看熱鬧」，昨加碼PO出呂秋遠和女方Line對話「不然你覺得我長得像林智群一樣，會有粉絲嗎？」、「我腦袋也比他好」，林智群昨下午回應「躺著也中槍」，今凌晨「盛讚」呂秋遠非本科、知道做人設，年賺數千萬。

「作家H」釋出的呂秋遠私訊內容中，提及「我也要靠外表吃飯」、「不然你覺得我長得像林智群一樣，會有粉絲嗎」、「雖然我腦袋也比他好就是了」。

自封「法界金城武」的林智群昨下午發文，雖然他是躺著也中槍的那個男人，還是回應，他表示，很多律師自認很帥、其他律師很醜，「呂律師嘴我這個，非常符合他的水準」。不過，對於呂秋遠「竟然以為他是靠臉吃飯，這比較讓我感到訝異！雖然說有錢帥10倍，粉絲多帥100倍，但偶爾還是去照一下鏡子，別飄過頭了（飄得越高，摔得越重啊！）」，他強調他是靠臉吃飯，才會有10萬粉絲。

林智群今天凌晨再發文，評論呂秋遠說除了顏值之外，腦袋也比他好。他表示，律師業一堆法律系畢業本科生，「台大的一堆，司法官退下來的也一堆，可是像呂律師這樣不是本科，卻把律師生意做得風生水起的，一年賺幾千萬的，不是沒有，但跟日本製造的壓縮機一樣，非常稀少」。

林智群說，呂秋遠知道做人設，寫婦女同胞喜歡看的內容，文筆又好，在這個點上，「他確實做出了專屬於他的護城河，而且是很寬廣的那種」。離婚訴訟的女方通常會找女律師，呂秋遠可以用「大嬸」這個角色切入那個市場，一年可以接到500件案件，年收入好幾千萬，這個行銷手法真的很厲害。

對於網友指呂秋遠不隱藏自身台派立場，林智群表示，呂秋遠不會每天寫政治議題，「這也是他聰明的地方，他的政治文比重頂多10-20%」。