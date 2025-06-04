評估旅宿移工 勞動部指不影響本勞就業

旅宿業缺工未解，勞動部去年八月開放僑外生留台從事旅宿業房務清潔工作，迄僅十多人申請，成效難看，如今傳出賴政府即將有條件開放旅宿業引進移工。對此，勞動部長洪申翰昨天表示，將秉持不影響本勞就業並促成加薪、產業有充足勞動力、確保移工權益三項原則。

立委陳菁徽昨於衛環委員會質詢時指出，為緩解旅宿業缺工問題，勞動部推出專案媒合，但百分之六十六經常性薪資未達二點八萬元，百分之八十五點八四，未達三萬元，開放僑外生留台從事旅宿業房務清潔工作，成效也不佳。

洪申翰回應，僑外生申請，以中階人力投入旅宿業，需要具備觀光署、相關公協會開設八十小時課程的技術門檻，但觀光署近期才開課。

至於旅宿低薪勞工比例比較高，這也是勞動部考慮開放移工的核心思考命題，為了避免移工開放造成的低薪定錨效果，必須顧及本勞薪資狀況會不會受影響。

關於有條件開放旅宿移工的時程，洪申翰表示，目前沒有設定時間表，將秉持不影響本勞就業並促成加薪、產業有充足勞動力、確保移工權益三項原則。

交通部觀光署表示，目前旅宿業缺工人數約五、六千人，會再爭取放寬身分證、既有核准人力期限等條件，以利補足人力缺口。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧說，過去印尼實習生來台人數過多，引起印尼政府關注，印尼當局調查發現，來台的印尼實習生都是所謂的職訓中心學生，並非正規大學的實習生，因此今年大幅度限縮人數，導致整體外籍實習生少了三分之二，也讓今年旅宿業缺工比去年更嚴重。

對於外界認為旅宿業低薪比例高，卓倩慧強調，全台觀光旅館僅一一七家，占台灣旅宿業比例低，其他數量較多的商務旅館及民宿薪資本來就較低，盼能將觀光旅館獨立考量。