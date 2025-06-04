中華電獲准布局OneWeb低軌衛星

台灣通訊網路技術進入低軌衛星時代。中華電信昨天宣布，已於三日取得政府核可的OneWeb低軌衛星固定通信商用許可，成為國內首家獲得此許可的業者。

中華電信將可代理OneWeb在台營運相關業務，但目前沒有開放一般民眾申請包含衛星網路在內的通訊服務。

中華電信在二○二三年十一月底與歐洲通訊衛星集團（Eutelsat Group）子公司Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星獨家代理合約。中華電信指出，二○二三年十二月起，中華電信經歷無線電頻率核配、營運計畫變更、通訊監察以及公眾電信網路等多項審核，最終成功取得商用許可。未來中華電信低軌衛星通信的應用範圍不僅可推廣至政府部門，也能廣泛運用於各行各業，進一步提升台灣整體對外通訊的另一種韌性應用方式。

中華電信表示，OneWeb低軌衛星固定通信商用許可經營的範圍包含海陸空，目前在陸地部分是固定通信為主，正在進行相關資費設計作業，正式開台時間尚未定案。初期開放的對象將以政府和企業為主，包括政府部會、消防軍警救災、海事航空等企業，沒有個人資費方案。

據了解，OneWeb衛星網路主要是作為數據網路的備援，也就是增加網路韌性，當其他服務中斷時可透過衛星網路訊號，透過ＡＰ或WiFi、行動基地台等設備轉為行動訊號讓救災人員手機連線使用，使用者並不會清楚知道訊號是來自傳統電信基地台或是來自衛星技術。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，成為第一家取得低軌衛星商用許可的公司，是衛星網路技術實力的最佳證明，推動台灣衛星發展更進一步。中華電信董事長簡志誠則說，未來中華電信將持續投資前瞻技術，推動高、中、低軌多軌衛星網路布局，強化台灣海地星空整體網路韌性，更為政府與企業打造完整、可靠的衛星備援解決方案。