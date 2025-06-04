偏鄉、海上、空中 低延遲無線上網

民眾現在手機、行動網路不離身，在偏遠地區、沙漠、空中、海上都要上網。目前固網寬頻或行動網路的５Ｇ仍需要地面網路支援，衛星網路通信技術也因此有獨家優勢。

雖然現在衛星通訊網路、衛星電話服務能應用對象仍有局限，不過，隨著衛星通訊技術更加精進，衛星電話也可望普及一般民眾。

中華電信正式代理OneWeb在台灣業務，OneWeb提供中低軌衛星通信技術，相較於衛星電話（例如Starlink）有所不同，利用OneWeb主要是提供高效能、低延遲的衛星網絡連接服務，針對偏遠地區、海上航行或者是其他無法透過地面網路連接的地區提供網路支援，不僅僅是語音通話。

民眾最可能用到衛星通訊的服務，當屬現在長途飛行常有的無線上網服務，主要就是航空公司申請特定業者提供的衛星網路通訊，衛星訊號透過地面設備轉為４Ｇ、５Ｇ傳送出去，民眾只會以為是申請網速較慢的無線上網，實際上背後支援的是衛星通訊網路。

一般的衛星電話多數使用靜止衛星（ＧＥＯ），延遲較高，數據傳輸速度也較慢，主要以語音通話功能為主，連線上網為輔，需要特殊的衛星手機。中華電信也與一些衛星通信公司合作，提供衛星電話的即時語音通話服務，在登山、海上作業、航空時，可能沒有地面網路與基地台支援，包括英國的國際航海衛星公司Inmarsat提供海事通訊服務，原本代理的舒拉亞（Thuraya）衛星行動通信業務則因業者衛星故障，已經停止代理。